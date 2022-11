Ramona Meinzer als Überbringerin von 50.000 Euro für gute Zwecke

Gewinnerin des Tages

Ramona Meinzer ist Geschäftsführerin der Aumüller Aumatic GmbH. Foto: Aumüller Aumatic GmbH

Ramona Meinzer, Geschäftsführende Gesellschafterin von Aumüller Aumatic, ist zufrieden. Während die meisten Unternehmen in Deutschland noch vor ihrem 17. Geburtstag „sterben“, feiert ihr Unternehmen in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Und das nicht zu knapp. Denn für jedes Jahr am Markt spendet Aumüller Aumatic 1.000 Euro. Diese insgesamt 50.000 Euro wurden an diverse Vereine und Hilfsorganisationen übergeben. Eingereicht wurden Bewerbungen von Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. Nun wurden die Schecks von den Aumüller-Glücksboten überreicht. Unterstützt wurden so zum Beispiel die FFW Schrattenhofen, die mit dem Geld eine Schutzwasserpumpe anschaffen, sowie der Bunte Kreis, der die Familien schwerkranker Kinder unterstützt. Tierschutzeinrichtungen wurden ebenso beschenkt, wie Vereine die bedürftige Menschen mit preiswerten Lebensmitteln unterstützen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in so kurzer Zeit so viele sozial engagierte Menschen unterstützen und an unserem Unternehmenserfolg teilhaben lassen konnten. Ein großes Dankeschön geht an unsere Glücksboten, die sich unermüdlich für ihre Herzensangelegenheit eingesetzt haben. Die inspirierenden Gespräche und spannenden Geschichten dabei sind für mich persönlich und meine Mitarbeiter ein großer Ansporn für unsere tägliche Arbeit“, meint Ramona Meinzer, Geschäftsführende Gesellschafterin von Aumüller Aumatic.

Ramona Meinzer, die Geburtstagsfeier Ihres Unternehmens ist wahrlich gelungen. Jubiläen gibt es im bayerisch-schwäbischen Wirtschaftsleben viele. Auch besondere Jubiläumsfeiern und Festakte werden hier und da veranstaltet. Aber eine solche Aktion ist schon außergewöhnlich! Aber Sie gehen mit Ihrer Spendenaktion genau den richtigen Weg. Denn Sie unterstützen mittels Ihrer Glücksboten nicht nur Menschen, die sich für den guten Zweck engagieren. Sie machen auch darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, sich zu engagieren. Und das ist ebenfalls ein großes und wichtiges Geschenk für die Region.

Deshalb ist Ramona Meinzer die Gewinnerin des Tages.