Pius Geiger als einer von Deutschlands „besten Ausbildern“

Gewinner des Tages

Pius Geiger ist der geschäftsführende Gesellschafter der Geiger Unternehmensgruppe. Foto: Geiger Unternehmensgruppe

751 Firmen haben bei der Studie des „Capital“ mitgemacht. In den Kategorien „Ausbildung“ und „Duales Studium“ hat die Geiger Gruppe jeweils vier von fünf Sternen erringen können. Damit kann sich das Familienunternehmen jetzt mit dem Attribut schmücken, eines der besten Ausbildungsunternehmen in Deutschland zu sein. Dabei blickt die Geiger Gruppe schon auf viele Jahre der Ausbildung zurück: Bereits seit 1941 begleitet das Unternehmen junge Berufseinsteiger in ihre Karriere. 2022 sind neben Auszubildenden auch Duale Studenten bei Geiger ein aktiver Teil des Teams. Das Fazit: Rund 800 Azubis hat das Familienunternehmen bereits ausgebildet. Stand jetzt werden 134 junge Menschen in 27 Berufen ausgebildet.

Pius Geiger, Ihr Unternehmen macht auf B4BSCHWABEN.de regelmäßig mit Expansionen und Bauprojekten auf sich aufmerksam. Das spricht für ein starkes Wirtschaftsmodell. Das wichtigste Kapital eines jeden Unternehmens ist aber seine Mitarbeiter – sowohl Professionals als auch Auszubildende. Denn kluge Unternehmer schauen immer in die Zukunft. Und nur, wer gut ausbildet, kann auch in den Jahren, die kommen, ein festes Standbein am Personalmarkt haben. Im deutschlandweiten Vergleich spielen Sie ganz oben mit. Für mich heißt das: Der Geiger Gruppe wird es weiterhin gut gehen.

Deshalb ist Pius Geiger der Gewinner des Tages.

______________________

Liebe Leser,

mit Pius Geiger als „Gewinner des Tages“ verabschiede ich mich samt meiner Kolumne in den Weihnachtsurlaub. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage, einen guten Rutsch in ein spannendes Jahr 2023 und freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen auch nächstes Jahr wieder die „Gewinner des Tages“ aus dem schwäbischen Wirtschaftsleben zu feiern.