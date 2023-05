Peter Hingott als Kapitän in der Krise für die Bauer AG

Gewinner des Tages

Peter Hingott ist Mitglied im Vorstand der Bauer AG. Foto: Bauer AG

Steigende Zinsen, Inflation, Energie-Krise. All dies sind düstere Wolken, die am Himmel der regionalen Wirtschaft aufgezogen sind. Und ähnlich dem „echten“ Wetter der vergangenen Tage, macht es nicht den Eindruck, dass bald wieder die Sonne herauskommt. Das bekommen auch große Unternehmen wie die Schrobenhausener Bauer AG zu spüren. Schon im vergangenen Jahr lief das Geschäft nicht optimal und auch in diesem Jahr ist in bestimmten Segmenten ein Auftragsrückgang zu erwarten. Doch kein Grund in Panik zu geraten! Denn insgesamt hat sich das Geschäft unter Führung von Vorstand Peter Hingott – CEO Michael Stomberg verließ das Unternehmen im März – im Vergleich zum Vorjahr besser entwickelt. Die Bilanz ist in allen Segmenten insgesamt positiv ausgefallen. Denn das Gesamtergebnis ist um über 20 Prozent gestiegen.

„Der gute Jahresstart bildet eine gute Ausgangsbasis, verändert aber unseren vorsichtigen Blick auf dieses Jahr nicht“, sagt Peter Hingott und ergänzt: „In allen drei Segmenten konnten wir sowohl die Leistungs- als auch die Ergebniskennzahlen steigern.“ Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2023 daher unverändert einen leichten Rückgang bei der Gesamtkonzernleistung sowie ein EBIT zwischen 35 Millionen und 60 Millionen Euro.

Peter Hingott, erst kürzlich hörte ich einen Satz einer Unternehmerin, der meiner Meinung nach auch zu Ihnen passen könnte: „Unternehmer zu sein, ist erst in der Krise spannend“. Ob Sie Ihre Position als spannend empfinden, kann ich zwar nicht beurteilen. Was jedoch spannend zu beobachten ist, ist die Tatsache, wie Sie und Ihr Kollege Florian Bauer das Unternehmen durch diese sprichwörtlichen „stürmischen Gewässer“ manövrieren. In der Krise zeigt sich nicht nur Spannung, sondern auch, wer kompetent managen kann. So wie sich die Zahlen der Bauer AG momentan präsentieren, haben Sie Kompetenz bewiesen.

Deshalb ist Peter Hingott der Gewinner des Tages.