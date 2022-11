Otto Preis und Daniel Chatterjee als Träger des Global Transition Awards

Gewinner des Tages

Dr. Otto Preiss (links) und Dr. Daniel Chatterjee (rechts) als Preisträger des „Global Transition High Potential“-Award. Foto: Rolls-Royce

Der globale Klimaschutz ist die wohl größte Herausforderung unserer Zeit. Besonders für Branchen, die sich mit der Vermarktung von Motoren beschäftigen. Betroffen ist damit auch das Rolls-Royce Segment Power Systems mit seiner Niederlassung in Friedrichshafen am Bodensee. Doch das Unternehmen hat sich das Thema „Klimaschutz“ groß auf die Fahnen geschrieben. Jetzt ist es für sein Engagement mit einem Sonderpreis des „Handelsblatts“ ausgezeichnet worden. Konkret geht es um den Global Transition Award. Mit diesem Award zeichnet der Verlag Unternehmen aus, die mit ihren Strategien und Zielen konkrete Schritte eingeleitet haben, um zu verhindern, dass sich die Erde bis zum Jahr 2100 um mehr als 1,5 Grad Celsius erwärmt, und damit als Vorreiter gelten.

„Die Auszeichnung mit dem Global Transition Award bedeutet uns viel. Sie zeigt, dass Rolls-Royce Power Systems, ein Unternehmen mit einer 110-jährigen Tradition in der Herstellung von Verbrennungsmotoren, mit seinem Transformationsprogramm ‚Net Zero at Power Systems‘ auf dem richtigen Weg zum Hersteller nachhaltiger Lösungen für Antrieb und Energie ist“, sagt Dr. Otto Preiss, Technikvorstand und COO des Geschäftsbereichs Power Systems von Rolls-Royce. Das hauseigene Klimaschutzprogramm „Net Zero at Power Systems“ beruht aber nicht nur auf neuen Produkten und Lösungen der Marke mtu. „Genauso wichtig ist es uns, das Klimaschutzbewusstsein in allen Unternehmensfunktionen zu verankern, eine zentrale Steuerung zu implementieren und einen unternehmensweiten Kulturwandel herbeizuführen“, betont Dr. Daniel Chatterjee, Director Sustainability, Technology Strategy & Regulatory Affairs beim Rolls-Royce-Geschäftsbereich Power

Otto Preis und Daniel Chatterjee, Sie beide besetzen eine wichtige Position bei Rolls-Royce Power Systems. Denn es liegt in Ihren Händen, in welche Richtung sich die Motoren der Zukunft bewegen. Rolls-Royce hat erkannt, wie wichtig es ist, dass sich Unternehmen für den Klimaschutz engagieren. Die Auszeichnung des „Handelsblatts“ macht auf dieses Engagement aufmerksam. Ich wünsche Ihnen beiden, dass Sie weiterhin die innovative Kraft Ihrer Mitarbeiter nutzen und Ihr Unternehmen weiter in die richtige, klimaschonende, Zukunft bewegen.

Deshalb sind Otto Preis und Daniel Chatterjee die Gewinner des Tages.