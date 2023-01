Oliver Anschütz als Geschäftsführer einer „Top Company“

Gewinner des Tages

Oliver Anschütz ist der Geschäftsführer der SoftTec GmbH. Foto: SoftTec

Seit fast genau zwei Jahren ist Oliver Anschütz der Geschäftsführer der Sonthofer SoftTec GmbH. Ein Fazit dieser ersten beiden Jahre könnte ein Blick in die vergangenen Jahresabschlüsse sein. Ebenso wichtig ist jedoch auch die Frage, wohin sich das Unternehmen als Arbeitgeber hinbewegt hat. Hier kommt eine Auswertung des Bewertungsportals Kununu ins Spiel. Dieses zeichnete SoftTec nämlich zur „Top Company“ 2023 aus.

Um diese Auszeichnung zu erhalten muss eine bestimmte Anzahl an Bewertungen von Mitarbeitern der SoftTec GmbH bei Kununu eingehen. Von fünf Möglichen Sternen müssen mindestens 3,8 erreicht werden. Bei SofTec lag der Schnitt am Ende der Auswertung sogar bei 4,5 Sternen. „Mit 57 Bewertungen, einem Score von 4,5 Sternen und einer 100-prozentigen Weiterempfehlungsrate übertrifft die SoftTec die Anforderungen um ein weites!“, freute sich Oliver Anschütz.

Oliver Anschütz, als Geschäftsführer ist es Ihre Hauptaufgabe, sich damit zu beschäftigen, wie Ihr Unternehmen erfolgreich wird. Dazu gibt es zahlreiche Faktoren. Wie bestehe ich gegen meine Wettbewerber? Wie halte ich meine Produkte up-to-date? Woher beziehe ich meine Ressourcen? Mit am wichtigsten ist jedoch dabei die Frage, produktive Mitarbeiter zu beschäftigen. Am produktivsten sind Mitarbeiter bekanntlich, wenn sie motiviert und zufrieden sind. Die Auszeichnung als „Top Company“ zeigt, dass Sie diesen Punkt mit Bravour gemeistert haben. Was kann SoftTec also noch aufhalten?

Deshalb ist Oliver Anschütz der Gewinner des Tages.