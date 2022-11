Michelangelo Territo als Unterstützer des Bunten Kreises

Gewinner des Tages

Von links: Sibylle Becherer und Michelangelo Territo. Foto: Deutsche Post

Die Augsburger Niederlassung der Deutschen Post spendet an den Bunten Kreis. Eine Aktion, die den Menschen in der Region zugute kommt.

Traditionell beteiligt sich die Deutsche Post am „Global Volunteer Day“ und unterstützt damit wohltätige Organisationen. So auch die Niederlassung in Augsburg. In diesem Jahr viel die Wahl auf den Bunten Kreis. Dieser unterstützt seit nunmehr gut dreißig Jahren Familien schwer erkrankter Kinder. Diese Hilfestellung möchte auch die Deutsche Post fördern. Das Ergebnis ist ein Scheck in der Höhe von 1.000 Euro, den die Post an den Bunten Kreis überreicht hat. Sibylle Becherer vom Team Öffentlichkeitsarbeit beim Bunten Kreis nahm den Spendencheck entgegen: „Wir sind sehr dankbar für die großzügige Spende der Postniederlassung Augsburg. Die betroffenen Familien sind schwer belastet und brauchend dringend Unterstützung. Für sie leistet der Bunte Kreis vielfältige Hilfe – von der Betreuung zuhause nach dem Klinikaufenthalt über psychologische Begleitung, tiergestützte Therapien, Angebote für Geschwisterkinder und kranke Jugendliche bis hin zur Hospiz- und Palliativbegleitung.“

„Mit seinem Engagement für Familien mit schwerkranken Kindern leistet der Bunte Kreis eine großartige Hilfe in der Region. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Spende einen Teil dazu beitragen können und möchten dies auch künftig tun“, sagt Michelangelo Territo, Abteilungsleiter bei der Augsburger Postniederlassung, zu der diesjährigen Spendenaktion im Rahmen des „Global Volunteer Days“.

Michelangelo Territo, Ihr Engagement im Rahmen des „Global Volunteer Days“ ist ein wichtiges Signal für die Region. Denn der Bunte Kreis hat erst kürzlich Geburtstag gefeiert und damit nochmal auf ihr Engagement aufmerksam gemacht. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie Familien mit schwerkranken Kindern, die sonst vielleicht keine Hilfe bekommen würden. Das ist Engagement aus der Region für die Region.

Deshalb ist Michelangelo Territo der Gewinner des Tages.