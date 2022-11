Markus Sommer als Stadtmarketing-Experte für Donauwörth

Gewinner des Tages

Markus Sommer ist der Vorsitzende der City Initiative Donauwörth. Foto: Claudia Kretzschmar

In der Kategorie 12.000 bis 20.000 Einwohner konnte die City Initiative Donauwörth – kurz CID – den Ersten Platz des Bayerischen Stadtmarketingpreises für sich gewinnen. Die Jury überzeugte das Konzept hinter dem Stadtladen der Stadt, welcher im Dezember 2020 eröffnet wurde. Dieser soll die Lücke zwischen Lebensmitteln, Drogerie- und Schreibwaren in der Donauwörther Innenstadt schließen. In der Laudatio würdigte Jurymitglied Andrea Bastian, Sparkassenverband Bayern, das Projekt „Aus Wunsch wurde Wirklichkeit. Es macht Mut zu sehen, wie der Bedarf der Donauwörther*innen an einem Nahversoger ernst genommen wurde, indem man sie als Anteilseigner zu Verbündeten machte. In dieser Form realisiert werden konnte das Projekt aber nur durch ein hochengagiertes Netzwerk aus City-Initiative, Stadtverantwortlichen und Ehrenamt. Donauwörth hat damit Frequenz gesichert und einen neuen Treffpunkt mit ausgeprägtem Wir-Gefühl und hohem Anspruch an Nachhaltigkeit geschaffen.“

„Uns freut die erneute Erstplatzierung nach dem Gewinn 2018 sehr. Nicht nur die Gründung des Stadtladens war uns enorm wichtig, sondern gerade auch der laufende Betrieb liegt uns sehr am Herzen. Der Stadtladen ist nur durch den unermüdlichen Einsatz des ehrenamtlichen Gesellschafterrats und der weiteren zahlreichen ehrenamtlichen Helfer*innen möglich. Deshalb gilt der Preis all denjenigen, die sich für den Stadtladen einsetzen“, erklärte der CID Vorsitzende Markus M. Sommer zu der Auszeichnung.

Markus Sommer, Sie haben der Stadt Donauwörth mit dem Stadtladen in gewisser Weise ein neues Gesicht gegeben. Ich habe viele wundervolle Wochen meiner Kindheit bei meinen Großeltern in Donauwörth verbracht. Wenn ich heute zurückkehre, hat sich vieles am Stadtbild geändert. Und das ist auch gut so, denn Stillstand ist nie vorteilhaft. Mit der City Initiative haben Sie gute Arbeit geleistet. Das sage jetzt nicht nur ich als Donauwörth-Nostalgiker, sondern auch die Jury des Bayerischen Stadtmarketingpreises 2022.

Deshalb ist Markus Sommer der Gewinner des Tages.