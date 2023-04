Markus Last als Unterstützer von Humedica

Gewinner des Tages

Markus Last übergibt den Scheck von Energie Schwaben an Heinke Rauscher. Foto: Energie Schwaben

Die Hilfsorganisation ist weltweit im Einsatz – so auch in der Türkei und in Syrien. Hier unterstützt sie Menschen vor Ort, die von dem Erdbeben im Februar betroffen sind. Jetzt auch mit einer Spende von Energie Schwaben. Unternehmen tragen soziale Verantwortung.

Fast 57.000 Tote, mehr als 111.000 Verletzte. Das ist das traurige Ergebnis des Erdbebens, welches am 06. Februar diesen Jahres die Türkei und Syrien erschütterte. Die internationale Anteilnahme war von Beginn an groß. Zahlreiche Helfer samt Spenden reisten in das Krisengebiet. Inzwischen, gut zweieinhalb Monate später ist es – zumindest medial – ruhiger geworden. Dies darf aber nicht zu dem falschen Schluss führen, die Situation sei vor Ort wieder wie vorher. Im Gegenteil. Noch immer benötigen die betroffenen Menschen vor Ort Hilfe. In Kaufbeuren ist die Hilfsorganisation Humedica angesiedelt. Diese unterstützt nur nicht bedürftige Menschen rund um den Globus, sondern wirbt auch regelmäßig – und erfolgreich – bei den Unternehmen aus der Region, zu spenden. Nun freut sich Vorständin Heinke Rauscher über weitere 25.000 Euro, die für das Humedica-Team in Syrien und der Türkei eingesetzt werden sollen. Der Spender heißt: Energie Schwaben.

„Eines unserer medizinischen Teams war sehr schnell vor Ort“, berichtet Heinke Rauscher. „Wir setzen aber generell auf langfristige Hilfe. Zum Beispiel unterstützen wir den Bau von Latrinen und Wassertanks sowie den Betrieb eines Feldkrankenhauses in Syrien. Außerdem helfen wir den Menschen, die schrecklichen Erlebnisse zu verarbeiten. Wir freuen uns deshalb sehr über die Spende. Damit trägt Energie Schwaben dazu bei, dass wir unser Engagement weiterführen können.“ Der Sprecher der Geschäftsführung, Markus Last, übergab den Spendenscheck über 25.000 Euro an Heinke Rauscher und erklärte: „Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen und Wirtschaftsfaktor vor Ort sehr ernst. Wir sind den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei humedica, vor allem auch den ehrenamtlich Engagierten, sehr dankbar, dass sie sich für die Opfer der Erdbebenkatastrophe einsetzen. Das unterstützen wir sehr gerne!“

Markus Last, stellvertretend auch an Ihr Team, kann ich sagen: Ihr Entscheidung zu der Spende ist richtig und wichtig. Selbstverständlich sind akute Hilfeleistungen, die direkt auf ein Unglück folgen immer absolut notwendig. Aber genau dann, wenn Unglücksfälle in der breiten Öffentlichkeit in den Hintergrund rücken, ist es besonders wichtig, nicht aufzuhören. Und Energie Schwaben hört nicht auf. Sie senden 25.000 Euro in ein Krisengebiet, in dem den Menschen geholfen werden muss. Das macht Unternehmen menschlich.

Deshalb ist Markus Last der Gewinner des Tages.