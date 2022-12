Marc Deisenhofer als Spender für die Augsburger Tafel

Gewinner des Tages

Der Geschäftsführer von Präg, Marc Deisenhofer. Foto: Präg

Krisen treffen zumeist ärmere Menschen zuerst. Bei steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen trifft dies auf jeden Fall zu. Nun gibt es Organisationen, wie etwa die Augsburger Tafel, die schon seit Jahrzehnten bedürftige Menschen mit preisgünstigen Lebensmitteln versorgt. Jetzt aber gibt es ein Problem, dessen Ausmaß für die Tafeln in Deutschland bislang noch nicht vergleichbar ist. Lebensmittel werden teurer und Spenden gehen insgesamt zurück. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach günstigen Lebensmitteln immer weiter an, da ebendiese gestiegenen Preise immer mehr Menschen an den Rand der Armut drängen. Dieser Entwicklung will eine Weihnachtsaktion der Firma Präg nun etwas entgegensetzen. Denn die Geschäftsführung entschied sich nun dazu, der Augsburger Tafel 5.000 Euro zu spenden. Mit diesem Geld soll die Arbeit der Hilfsorganisation erleichtert und unterstützt werden.

„Wir setzen uns für die Lebensqualität in der Region ein. Die Tafel rettet Lebensmittel und hilft Menschen, die von Armut betroffen sind. Den bedeutenden sozialen und gesellschaftlichen Beitrag würdigen wir mit unserer diesjährigen Weihnachtsspende“, erklärt Marc Deisenhofer, Geschäftsführer von Präg, anlässlich der Spendenübergabe.

Marc Deisenhofer, Sie haben sich in diesem Jahr zu einer besonderen Spende entschieden. Denn die Tafeln in Deutschland arbeiten derzeit am Limit – und eine Entspannung der Situation ist derzeit nicht in Sicht. Gerade für Einrichtungen, die sich mit der akuten und pragmatischen Unterstützung für von Armut betroffenen Menschen beschäftigen, ist dies in äußerst herausforderndes Problem. Doch mit 5.000 Euro ist für die Augsburger Tafel schon eine wichtige Entlastung geschaffen worden, die vielen Menschen durch diese schwierige Zeit hilft.

Deshalb ist Marc Deisenhofer der Gewinner des Tages.