Manuela und Marc Schumacher als Erhalter der Alten Posthalterei

Gewinner des Tages

Die Gastgeber der alten Posthalterei, Manuela und Marc Schumacher. Foto: Alte Posthalterei

Das traditionsreiche Hotel und Restaurant in Zusmarshausen musste einen Insolvenzantrag stellen. Doch die Pächter geben nicht auf. Es ist noch nichts verloren.

Schon Napoleon und Marie Antoinette haben in der Alten Posthalterei genächtigt. Es ist also ein Haus mit langer Geschichte. Aber auch ein Haus, welches jetzt einen Insolvenzantrag stellen musste. Dennoch stecken die Pächter Manuela und Marc Schumacher nicht auf. Gemeinsam mit ihrem Insolvenzberater Constantin Graf Salm-Hoogstraeten prüfen die beiden jetzt, wie eine wirtschaftliche Sanierung möglich ist – der Betrieb bleibt unterdessen erhalten.

„Mein Mann und ich haben alles in das Romantik Hotel und das Heimatrestaurant investiert“, sagt Manuela Schumacher. „Zusammen mit unserem Team haben wir es geschafft, die schwere Zeit seit der Eröffnung im März 2020 durchzustehen, während der Hotels und Gastronomie mehrfach geschlossen bleiben mussten. Nun hat uns diese Krise aber leider doch noch eingeholt. Wir glauben trotzdem weiterhin an das Potential unseres Hotel- und Gastronomiekonzepts und werden alles dafür tun, auch diese schwere Zeit durchzustehen.“

Manuela und Marc Schumacher, Sie beide werden derzeit vor eine harte Prüfung gestellt. Sie haben so viel Mühe, Arbeit und Herzblut in Ihr Unternehmen gesteckt. Und all das hat nicht geholfen, Sie vor einem Insolvenzantrag zu bewahren. Aber das Spiel ist noch nicht zu Ende! Gemeinsam mit Constantin Graf Salm-Hoogstraeten haben Sie noch immer die Möglichkeit, Hotel und Restaurant zu retten. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es gelingt, denn Ihr Durchhaltevermögen ist bemerkenswert – und ein Insolvenzantrag ist keine Niederlage.

Deshalb sind Manuela und Marc Schumacher die Gewinner des Tages.