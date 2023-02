Manfred Loistl als Träger der „Top Employer“-Auszeichnung

Gewinner des Tages

Manfred Loistl ist Managing Partner und HR-Verantwortlicher bei Ingenics. Foto: Ingenics

Auf dem gesamten Globus analysiert das Top Employers Institute Unternehmen. Es bewertet sie in verschiedenen Auswertungen dahingehend, ob sie gute Arbeitgeber sind. Bei der jüngsten Analyse hat das Ulmer Unternehmen die Jury abermals überzeugt. Es darf sich deshalb nun mit dem Attribut „Top Employer“ beziehungsweise „Top Arbeitgeber“ schmücken. Vor allem in den Bereichen Personalstrategie und Führung konnte Ingenics beim Top Employers Institute punkten. Auch bei den Weiterentwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende liegt das Unternehmen weit vorne.

„Die Mitarbeitenden stehen bei uns im Zentrum“, sagt Manfred Loistl, Managing Partner und HR-Verantwortlicher bei Ingenics. „Die erneute Auszeichnung ist für uns ein Ansporn, die Arbeitsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten weiter zu verbessern und individuell anzupassen. Wir schätzen das Engagement und die Mitgestaltung unserer Kolleginnen und Kollegen, welche maßgeblich dazu beitragen, dass Ingenics so erfolgreich ist.“

Manfred Loistl, wie alle HR-Verantwortliche unserer Region wissen Sie, wie anspruchsvoll es ist, gutes Personal zu bekommen. Es ist für jedes Unternehmen also in erster Linie wichtig, sich so aufzustellen, dass potentielle Bewerber schon bevor sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen sind, ein „Fan“ der Firma sind. Manche große Unternehmen – vornehmlich Auto-Hersteller – haben allein durch ihre Markenkraft hier schon einfaches Spiel. Sie aber haben ein anderes Ass im Ärmel. Denn Ingenics stellt sich in seiner HR-Strategie so geschickt auf, dass es sogar eine Auszeichnung des Top Employers Institute bekommt. Was kann da noch schief gehen?

Deshalb ist Manfred Loistl der Gewinner des Tages.