Karin Berger-Haggenmiller als CEO eines „Gesunden Arbeitgebers“

Gewinnerin des Tages

Von links: Ferdinand Lenhart, Viktor Lehl, Peter Steiner, Karin Berger-Haggenmiller und Timo Stadler. Foto: Firma Berger

Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Bedauerlich nur, dass sich die meisten von uns nicht so engagiert um ihre kümmern, wie sie sollten. Erfreulicher ist es dagegen, dass das Thema „Gesundheitsmanagement“ bei vielen Unternehmen immer weiter in den Fokus gerückt ist. Diejenigen, die besonders engagiert sind, werden von EUPD Research regelmäßig als „Gesunder Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Jüngst ging eine der Urkunden ins Unterallgäu. Denn in Memmingen hat die Berger Gruppe ihren Hauptsitz. Steffen Klink, COO bei EUPD Research, erläuterte zu der Preisvergabe an das Unternehmen: „Wir gratulieren zur Auszeichnung in den Kategorien ‚Gesunder Arbeitgeber BGF‘ und ‚Gesunder Arbeitgeber BGM‘ und freuen uns über das vorbildliche Engagement gegenüber der eigenen Belegschaft. Beispielhaft dafür, dass die Berger Gruppe sehr auf das gesundheitliche Wohl ihrer Mitarbeitenden achtet, ist die zur Verfügungsstellung einer psychologischen Beratung binnen einer Woche ab dem Zeitpunkt der vertraulichen Meldung des Bedarfes. Ein Bike Leasing, ein nahgelegenes Erholungsgebiet in Form eines Parks und viele weitere Elemente unterstützen ebenfalls eine physische Ausgewogenheit der Mitarbeitenden.“

Die Geschäftsleitung um Karin Berger-Haggenmiller freute sich ganz besonders über die Auszeichnung von EUPD Research: „Seit vielen Jahren sind in unserer Unternehmenspolitik zufriedene Mitarbeitende eine maßgebliche Ressource unseres Unternehmens. Das Thema betriebliche Gesundheitsförderung nimmt immer mehr an Bedeutung und Verantwortung für die Geschäftsleitung. Mit Erreichen der Auszeichnung und mit den wertvollen Inputs des Auditors, konnten wir unseren aktuellen Stand feststellen und wissen nun, in welchen Punkten wir uns noch verbessern können.“

Karin Berger-Haggenmiller, als CEO eines großen mittelständischen Unternehmens wissen Sie, wie wichtig es nicht nur ist, gute Fachkräfte zu finden, sondern diese auch zu halten. Das geht mittels Wertschätzung, guter Bezahlung oder auch Benefits. Der wichtigste, persönliche, Benefit, den ein Mitarbeiter aber bekommen kann, ist, gesund arbeiten zu können. Und das ist nicht allein mit einer geraden Sitzhaltung am Bürotisch getan. Für Gesundheitsmanagement muss sich das Führungsteam eines Unternehmens ernsthaft einsetzen und engagieren. Ihnen ist das gut gelungen.

Deshalb ist Karin Berger-Haggenmiller die Gewinnerin des Tages.