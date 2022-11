Jörg Wund als Geschäftsführer einer Top-Therme

Gewinner des Tages

Jörg Wund, Geschäftsführer der Therme Bad Wörishofen. Foto: Therme Bad Wörishofen

Über 100 Thermen und Wellnessbäder hat die Online-Buchungsplattform Travelcircus ausgewertet. Das Ergebnis: Platz 1 geht an die Therme Erding, Silber holt sich das Schwester-Wellnessbad in Bad Wörishofen. Eine Auszeichnung die deren Geschäftsführer Jörg Wund freut. Die TOP-Platzierungen der Therme Bad Wörishofen bestätige, so heißt es in einer Mitteilung des Bades, einmal mehr das Konzept aus exotischem „Kurzurlaub mit Gesundheitsbonus“. Seit der Eröffnung im Mai 2004 lockte diese Kombination mehr als 11,9 Millionen Besucher in die Südsee-Therme im Allgäu.

„Unsere Gäste schätzen neben den palmengesäumten Thermenlandschaften vor allem auch die zahlreichen Gesundheits- und Wellnessangebote. Ob Wassergymnastik, Beautymaske, die Vielfalt an einzigartigen Vitalbädern oder die bequemen Liegemöglichkeiten unter echten Palmen – bei uns findet jeder seinen Platz zum Entspannen und Abschalten“, resümiert Geschäftsführer Jörg Wund zu dem neuen Preis von Travelcircus.

Jörg Wund, haben Sie die Personalchefs Ihrer Region schon einmal gefragt, warum deren Mitarbeiter im Allgäu arbeiten wollen? Die Antworten sind sich zumeist ähnlich. „Unser Unternehmen ist innovativ und bezahlt faire Löhne“, heißt es da und dann, „und natürlich ist das Allgäu eine wunderschöne Region, in der viele Menschen gern zuhause sind.“ Das stimmt – aber daran sind nicht nur Berge und Milchkühe ausschlaggebend. Ihre Therme gehört zu den beliebtesten des Landes. Sie locken zahlreiche Besucher in die Region – und einige davon bleiben bestimmt auch deshalb länger.

Deshalb ist Jörg Wund der Gewinner des Tages