Herbert Singer als Experte für klimafreundlichen Sozialbau

Gewinner des Tages

Herbert Singer ist der Geschäftsführer von Sozialbau Kempten. Foto: Sozialbau Kempten

In Kempten Thingers heizen die Mieter von 1.164 Wohnungen jetzt klimaneutral. Möglich macht das ein Projekt von Sozialbau Kempten und dem Abfallzweckverband ZAK. In Nachhaltigkeit muss investiert werden.

Kempten Thingers ist kein vornehmes Stadtviertel. Zumindest eilt ihm dieser Ruf voraus. Dennoch darf – und wird – es nicht vergessen. Denn über tausend Wohnungen rüstete Sozialbau Kempten gemeinsam mit ZAK jetzt um. Rund sieben Millionen Euro hat das Projekt gekostet. Jetzt heizen die Mieter der Wohnungen mit Fernwärme. Durch den Umstieg auf Biomasse aus Holz, ergänzt mit Abwärme des Müllheizkraftwerks werden künftig im Jahr 1,1 Millionen Kubikmeter Erdgas oder Liter Heizöl ersetzt, heißt es in einer Mitteilung von Sozialbau Kempten. Das spare jährlich rund 2.500 Tonnen CO2 oder Energie für 600 Einfamilienhäuser mit Gasheizung. Für Sozialbau Kempten ist dieser Umweltfokus jedoch kein Aufspringen auf einen sprichwörtlichen Nachhaltigkeits-Zug. Denn schon seit den 90er Jahren arbeitet das Unternehmen nach Eigenaussage daran, den CO2-Fußabdruck von sich und seinen Wohnungen zu senken. Bis 2030 sollen 90 Prozent der Wohnungen von Sozialbau Kempten mit regenerativen Energien beheizt werden.

Herbert Singer, Geschäftsführer von Sozialbau Kempten erklärt: „Die Strategie zur CO2-armen Wärmeerzeugung verfolgt die Sozialbau schon seit 25 Jahren. So konnte in enger Kooperation mit ZAK-Fernwärme der Ausbau der CO2-armen Wärme in Kempten in zusammenhängenden Quartieren durch die Sozialbau als „Lokomotive“ mit über 4.000 Wohnungen von fossilen Energien unabhängig gemacht werden. Ein grandioser Erfolg zur Erreichung der Energiewende.“

Herbert Singer, Ihre Investition ist ein wichtiger Schritt zum effektiven Klimaschutz. Denn wir haben bereits Mittel und Wege unseren Wohnraum umweltschonender zu beheizen. Der Haken an der Sache: Es ist aufwendig und kostet Geld. Das kann man vielen Menschen – schon gar nicht denen, die auf sozialen Wohnungsbau angewiesen sind – zumuten, selbst zu bezahlen. Genau deshalb ist Ihre Investition in Kempten Thingers so wichtig. Denn beim Klimaschutz müssen wir helfen, alle Menschen mitzunehmen.

Deshalb ist Herbert Singer der Gewinner des Tages.