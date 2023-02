Heiner Matthias Honold als Unterstützer regionaler Projekte

Gewinner des Tages

Heiner Matthias Honold ist der Geschäftsführende Gesellschafter von Honold. Foto: Honold

24 Standorte betreibt das Neu-Ulmer Logistikunternehmen Honold. An all diesen Standorten engagieren sich Team und Geschäftsführer für diverse Projekte, Vereine und Initiativen. Für das vergangene Jahr hat das Unternehmen nun Bilanz gezogen. Das Ergebnis: Insgesamt spendete der Logistiker rund 100.000 Euro. Davon profitierte unter anderem ein Open-Air Konzert in Giengen oder die sanierungsbedürftige Dettinger Peterskirche.

Heiner Matthias Honold, Geschäftsführender Gesellschafter von Honold, empfindet es als wichtig, an gemeinnützige, sportliche und religiöse Einrichtungen zu spenden und sich zu engagieren: „Wir von Honold möchten den Gemeinden und der sozialen Gemeinschaft, an denen wir Standorte unterhalten, etwas zurückgeben und damit zum Ausdruck bringen, dass wir verlässlich unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen und beide Seiten von einer Partnerschaft profitieren“, erklärt er.

Heiner Matthias Honold, Sie machen es vor, was es heißt, ein heimatverbundenes Unternehmen zu leiten. Denn Heimatverbundenheit heißt nicht nur Standorttreue. Es geht auch darum, sich für die Region – und die Menschen, die in ihr leben – zu engagieren. Mit 100.000 Euro im Jahr 2022 für verschiedenste Projekte in der Region, haben Sie ein breites Engagement bewiesen. Ich bin gespannt, wie das Fazit für dieses Jahr ausfallen wird.

Deshalb ist Heiner Matthias Honold der Gewinner des Tages.