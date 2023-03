Harald Post als Unterstützer demenzerkrankter Menschen

Gewinner des Tages

Von links: Michael Karrer überreicht Mechthild Feldmeier und Joseph Neudegger gemeinsam mit Harald Post eine Spende in Höhe von 1.000 Euro. Foto: Tobias Kofler, Sparkasse Schwaben-Bodensee

Es ist eine Investition in die Region. Einen Scheck über 1.000 Euro überreichte das Vorstandsmitglied der Sparkasse Schwaben-Bodensee, Harald Post, an den Förderverein Ambulante Pflege und Demenzbetreuung in Memmingen. Das Geld soll dabei für verschiedene Projekte eingesetzt werden. Zum einen wird davon eine „Extra-Zeit“, also Betreuungszeit, die von der Kasse nicht bezahlt wird, finanziert. Dazu kommt eine neue Fördergruppe, die Angehörige und Erkrankte näher zusammenbringen soll. Mechthild Feldmeier ist die Vorsitzende des Fördervereins. Sie dankte der Sparkasse betonte, dass die Spende exakt dort eingesetzt werde, wo sie gebraucht werde.

„Unsere Beziehung zum Verein besteht schon seit vielen Jahren. Daher freut es mich umso mehr, die Spende zu überreichen“, erklärte Harald Post bei der Übergabe des Spendenschecks. Neben Beratung, Pflege und Betreuung von körperlich oder an Demenz erkrankten Menschen setzt sich der Förderverein für die Entlastung von Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen ein. Dabei legt der Verein Wert auf Menschlichkeit und ein möglichst selbstständiges, eigenverantwortliches Leben der zu Pflegenden.

Harald Post, als Vorstandsmitglied einer Sparkasse tragen Sie eine besondere Verantwortung für und in der Region. Denn Sparkassen haben es sich auf die Fahnen geschrieben, sich explizit in ihrer jeweiligen Region zu engagieren. Das hebt sie von anderen Kreditinstituten ab. Die Wahl, die Demenzbetreuung in Memmingen zu unterstützen, ist optimal. Denn obwohl Demenz eine im Verlauf tödliche Krankheit ist, die wir derzeit noch nicht heilen können, können wir betroffenen Menschen das Leben durch die richtige Betreuung lebenswert erhalten. Aber das kostet Geld. In Memmingen steht davon nun etwas mehr zur Verfügung.

Deshalb ist Harald Post der Gewinner des Tages.