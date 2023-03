Gordon Thomas Rohrmair als Präsident einer „echt coolen Hochschule“

Gewinner des Tages

Prof. Dr. Gordon Thomas Rohrmair, Präsident der Hochschule Augsburg. Foto: Hochschule Augsburg

So voll wie an diesem Tag ist der Hörsaal M.1.01 in der Hochschule Augsburg normalerweise nicht. Üblicherweise sind auch nicht so viele Professoren auf einmal anwesend – und schon gar kein Ministerpräsident. Aber dieser Tag ist anders. Denn ein neues Semester startet. Es wird das erste als „Technische Hochschule Augsburg“ sein. Den neuen Namen erhielt die Hochschule im vergangenen Jahr als Geschenk zum 50. Geburtstag. Inzwischen ist auch die HTA – die Hightech Agenda Bayern – an den Start gegangen. Insgesamt sind im Freistaat rund 3,5 Milliarden Euro dafür vorgesehen. In Augsburg wurden in diesem Zuge an der Technischen Hochschule 30 neue Professoren vorgestellt. Außerdem eröffnete ein neues TTZ in Landsberg am Lech.

Optimistisch stimmt das den Präsidenten der THA, Gordon Thomas Rohrmair. Dieser strahlte sprichwörtlich bei seinem Grußwort zur Eröffnung des neuen Semesters. Noch ein bisschen mehr, als Ministerpräsident Markus Söder und Wissenschaftsminister Markus Blume sich mit Lob nicht zurückhielten. Als „echt coole Hochschule“ bezeichnete Söder die THA – für Blume ist sie ein Spitzenreiter in der Region.

Gordon Thomas Rohrmair, man sagt Ihnen nach, Sie verstehen sich nicht nur als Präsident der THA sondern auch als deren Geschäftsführer. Ihnen eilt der Ruf voraus, engagiert zu sein und schon mal diverse Politiker mit Forderungen und Anfragen in Atem zu halten. Ich beurteile das als positiv. Denn es zeigt, dass Sie wirklich zu 100 Prozent hinter der THA und damit hinter dem Innovationsstandort Augsburg stehen. Diesen Spirit braucht die Region, um auch künftig an der Spitze der Weltklasse mitspielen zu können.

Deshalb ist Gordon Thomas Rohrmair der Gewinner des Tages.