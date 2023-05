Gordon Thomas Rohrmair als Gründer eines neuen TTZ in Aichach

Gewinner des Tages

Prof. Dr. Gordon Thomas Rohrmair, Präsident der Hochschule Augsburg. Foto: Hochschule Augsburg

Der Präsident der THA, Gordon Thomas Rohrmair, kommt nicht zur Ruhe. Und das ist auch so gewollt. In diesem Jahr feierte seine Hochschule bereits ihren 50. Geburtstag. Außerdem wurde der Startschuss für das TTZ in Landsberg am Lech abgegeben. Jetzt startet ein neues Technologie Transferzentrum. Diesmal in Aichach. Die Schwerpunkte liegen im Bauwesen. Für die Umsetzung stellt der Freistaat Bayern nun 3,75 Millionen Euro bewilligt. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr.-Ing. Jürgen Huber, Prof. Dr.-Ing. Christopher Robeller und Prof. Dr.-Ing. Sergej Rempel von der Fakultät für Architektur und Bauwesen der Technischen Hochschule Augsburg nimmt das TTZ in Aichach nun die Arbeit auf. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erfolgen auf dem Firmengelände der Firma Züblin Timber und sind in das TTZ-Netzwerk der TH Augsburg eingebunden.

„Im Programm der Initiative ,Hightech Transfer Bayern‘ konnten wir mit unserem Antrag für ein viertes Technologietransferzentrum punkten. Neben den TTZ in Nördlingen, Donauwörth und Landsberg haben wir nun die Möglichkeit, am Außenstandort in Aichach Lösungen für digitale und nachhaltige Planungs- und Fertigungssysteme im Bauwesen zu entwickeln und den Technologietransfer mit den Unternehmen in der Region auszubauen“, sagt Prof. Dr. Dr. h.c. Gordon Thomas Rohrmair.

Gordon Thomas Rohrmair, es ist noch nicht lange her, als wir uns auf der Geburtstagsfeier der THA gesehen haben. Damals warben Sie damit, wie wichtig es sei, dass die Expertise vor Ort gefördert wurde und erzählten strahlend vom neuen TTZ in Landsberg. Nun, wenige Wochen später, steht schon das nächste TTZ in den Startlöchern. Unsere Region profitiert von der engen Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft. Um diese Vernetzung aber auch gut umzusetzen, brauchen wir Akteure auf beiden Seiten, die sich eben dafür engagieren. Sie sind so ein Akteur. Ich hoffe, bald über weitere Erfolgsgeschichten aus den TTZ der Region berichten zu können.

Deshalb ist Gordon Thomas Rohrmair der Gewinner des Tages.