Götz Stamm als Unterstützer von New-Work-Konzepten

Gewinner des Tages

Götz Stamm ist der CEO der Sigel GmbH. Foto: Sigel GmbH

In Donauwörth startet ein neuer Coworking-Space in die Testphase. Unterstützt wird das Projekt maßgeblich von der Sigel GmbH. Moderne Arbeitskonzepte bringen unsere Region voran.

„DonauWork“ heißt der neue Coworking-Space in Donauwörth. Im Donau-Ries ist das bereits der zweite seiner Art. Das Pilotprojekt startete in Nördlingen. Nachdem dessen Fazit äußerst positiv ausgefallen ist, geht nun „DonauWork“ für eine Testphase von drei Monaten in Donauwörth an den Start. Der Donauwörther Oberbürgermeister Jürgen Sorré erklärte dazu: „Eine Coworking-Space ergänzt unseren Standort und das Angebot in der Innenstadt hervorragend. So können wir wissens- und kreativarbeitenden Menschen einen Arbeitsplatz bieten. Dies stärkt die Kaufkraft vor Ort und die Struktur des gesamten Donau- und Lechgebietes. Wir als Stadt Donauwörth unterstützen dieses Vorhaben zusammen mit der City Initiative daher sehr gerne!“

Mit modernen Bürolandschaften als Geschäftsmodell arbeitet die unweit von Donauwörth ansässige Sigel GmbH. Diese sicherte in Form einer Kooperation ihre Unterstützung für das Projekt im Donauwörther Stadtkern an. CEO Götz Stamm erklärte hierzu: „Neue, agile Methoden und eine größere Flexibilität, was Arbeitszeit und Arbeitsumgebung betrifft, dafür steht New Work. Coworking-Spaces wie das geplante ‚DonauWork‘ geben der neuen Art zu arbeiten ein Zuhause. Als Kooperationspartner freuen wir uns darauf, diese spannende Initiative mit unserem Knowhow und mit innovativen Coworking Tools aus dem Sigel Produktsortiment zu unterstützen.“

Götz Stamm, Sie haben mit Ihrem Statement völlig recht. Wenn wir modernes Arbeiten wirklich umsetzen wollen, benötigen wir auch den Platz dazu. Der neue Coworking-Space ist ein solcher Platz. Nur wollen auch die professionell ausgestattet werden, um gut zu funktionieren. Eine Kooperation mit Ihrem Unternehmen ist also das Beste, was der Stadt Donauwörth in dieser Hinsicht passieren kann.

Deshalb ist Götz Stamm der Gewinner des Tages.