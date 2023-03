Elmar Steurer als Förderer guten Gründungsklimas

Gewinner des Tages

Der Vizepräsident der HNU, Dr. Elmar Steuerer. Foto: HNU

Unsere Region hat beim diesjährigen Gründerradar gut abgeschnitten. In der Kategorie „mittlere Hochschulen“ hat die Hochschule Augsburg den ersten Platz abgeholt. Doch auch in der Kategorie „kleine Hochschulen“ waren wir erfolgreich. Den 9. von 64 möglichen Plätzen hat hier nämlich die Hochschule Neu-Ulm errungen. In der vorangegangenen Auswertung landete die HNU „nur“ im Mittelfeld. Die Verbesserung ist also recht erheblich. Die Analyse des Gründungsradars berücksichtigt mehrere Dimensionen, um den Status der Gründungskultur an deutschen Hochschulen zu erfassen: So werden neben Gründungssensibilisierung, -qualifizierung und -unterstützung sowie den institutionellen Verankerungen auch die Gründungsaktivitäten, die Netzwerkarbeit, das Monitoring und die Evaluationsaktivitäten betrachtet.

Mit dem Gesamtergebnis gehört die HNU damit zu den besten 25 Prozent ihrer Größenklasse. „Die neue Positionierung bestätigt unseren Kurs, das Thema Gründung und die Förderung von unternehmerischem Denken und Handeln weiter voranzutreiben“, sagt Prof. Dr. Elmar Steurer, Vizepräsident für Forschung, Transfer und Internationalisierung. „Unser stetes Engagement im Bereich Entrepreneurship zahlt sich aus. Das zeigt auch das rege Interesse an unseren Gründungsaktivitäten: Wir erleben derzeit einen regelrechten Ansturm auf unsere Angebote, der uns sehr freut“.

Elmar Steurer, Sie können auf das Gründungsklima Ihrer Hochschule stolz sein. Denn die Verbesserung im Gründungsradar kann sich sehen lassen. Hochschulen haben Universitäten üblicherweise voraus, dass sie ihre Studierenden mehr Praxisnähe bieten – das schließt auch die Bereitschaft zum Gründen mit ein. Diese Stärke muss deshalb forciert werden. Besonders wenn unsere Region in Sachen Innovation weiterhin auf den oberen Rängen mitspielen will. Das Fazit des Gründungsradars ist dahingehend eindeutig – bestenfalls kann die HNU ihre Position bei der nächsten Auswertung sogar nochmal steigern. Das Potential dazu hat sie.

Deshalb ist Elmar Steurer der Gewinner des Tages.