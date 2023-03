Dr. Walter Casazza als Schirmherr des Augsburger „Bewerberbusses“

Gewinner des Tages

Dr. Walter Casazza ist der Geschäftsführer der swa. Foto: swa

Die swa starten ein neues Konzept, um weitere Fahrer zu werben. Damit wollen sie dem Fachkräftemangel in der Branche entgegenwirken. Wer Krisen überstehen will, muss kreativ sein.

Nein, die Lage von swa-Geschäftsführer Dr. Walter Casazza ist derzeit nicht einfach. Manchen Fahrgast stimmen die jüngst wieder angehobenen Ticketpreise grimmig, der Ver.di-Streik legte vergangenen Freitag beinahe den gesamten ÖPNV in Augsburg lahm, Baustellen in der Stadt schränken den Busverkehr ein – der durch den akuten Fahrermangel ohnehin schon am Limit arbeitet. Zumindest für letzteres Problem starten die Stadtwerke nun aber mit einem neuen Konzept. Mitte März wartet am Königsplatz der „Berwerberbus“ auf interessierte Gäste. Oder besser gesagt Fahrer.

Denn mit dieser Initiative wollen die swa proaktiv neue Fahrer werben. Aus Kennenlerngesprächen sollen Bewerbungsgespräche werden – aus interessierten Passanten die Bus- und Straßenbahnfahrer von morgen. Denn er Mangel an Personal ist immens. In der Verkehrsbranche fehlen derzeit bundesweit 70.000 Berufskraftfahrer, davon fast 8.000 Busfahrerinnen und -fahrer, berichtet der Verband Deutscher Omnibusunternehmen.

Dr. Walter Casazza, Sie beweisen mit dem Bewerberbus Kreativität. Und das ist in der aktuellen Lage absolut notwendig. Denn viele Menschen in der Region sind auf einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Nun verfügt Augsburg über ein gut aufgestelltes Bus- und Straßenbahnnetz. Doch das nutzt nur wenig, wenn es keine Fahrer gibt. Neue Fachkräfte zu werden ist für alle Unternehmen herausfordernd. Der „Bewerberbus“ ist deshalb eine pragmatische und kluge Idee, die sich bestimmt auszahlen wird.

Deshalb ist Dr. Walter Casazza der Gewinner des Tages.