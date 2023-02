Dr. Volker Nilles als Unterstützer der Augsburger Jugendfeuerwehr

Gewinner des Tages

Von links: Markus Lohner (stellv. Vorsitzender), Kai Fassnacht (stellv. Vorsitzender), Daniel Stielke (Stadtjugendwart) und Dr. Volker Nilles (CEO, Humbaur GmbH). Foto: Humbaur

Die Firma Humbaur hat einen Anhänger an die Jugendfeuerwehr in Augsburg gespendet. Dieser unterstützt die Nachwuchs-Feuerwehrmänner bei diversen Wettkämpfen und wirbt für Nachwuchs. Spenden für Rettungskräfte sind gut angelegt.

Alle zwei Jahre messen sich Nachwuchs-Feuerwehrleute in Augsburg in verschiedenen Disziplinen. Kuppeln von Saugschläuchen, Zielwurf mit Leinenbeutel oder C-Schlauch ausrollen sind nur einige davon. Für den Wettkampf benötigen die Teilnehmer einiges an Ausrüstung. Dazu gehören Schläuche, Leinen, Stahlrohre. Bisher hat man die Materialien aus dem eigenen Bestand in den Löschfahrzeugen oder dem Lager der Feuerwehrgerätehäuser zusammengesammelt und nach Verwendung später wieder an ihren Platz zurückbringen müssen. Jedes Teil hat dabei seinen eigenen Platz – ein mühseliges Prozedere.

Diesem Problem hat sich nun der Gersthofer Anhänger-Hersteller Humbaur angenommen. Dieser spendete nun nämlich einen individuell konfigurierten Tandemachser. Dieser ist mit allen nötigen Materialien ausgestattet und steht jeder Jugendfeuerwehr im Stadtgebiet Augsburg zur Verfügung. Genutzt wird er dabei nicht nur für den Wettkampf, sondern auch für Prüfungen und Übungen. Übergeben hat den Anhänger Humbaur-Geschäftsführer Dr. Volker Nilles.

Dr. Volker Nilles, Ihre Entscheidung, die Jugendfeuerwehr in Augsburg zu unterstützen ist Ihnen mit Sicherheit einfach gefallen. Denn Rettungskräfte verdienen unseren größten Respekt. Sie in Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen ist deshalb edel. Der Anhänger ist für die Feuerwehrleute dabei nicht nur praktisch, sondern auch mit dem Slogan „Wir sind bereit. Mach mit!“ gestaltet. Wenn Ihre Spende nun nicht nur den Arbeitsalltag vereinfacht, sondern auch noch neue Mitglieder in die Feuerwehr bringt, haben Sie alles richtig gemacht.

Deshalb ist Dr. Volker Nilles der Gewinner des Tages.