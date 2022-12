Dr. Mathias Bauer und Dr. Matthias Walter als Spender für den Ziegelhof

Gewinner des Tages

Von links: Dr. Mathias Bauer, Fabian Neudert und Dr. Matthias Walter von Blue Advisory übergeben die Spende im Beisein von Therapiepferd Frodo Blue an den Vorstand der Stiftung Bunter Kreis, Astrid Grotz. Foto: Bunter Kreis

Die Kunden der Augsburger Unternehmensberatung Blue Advisory bekommen auch in diesem Jahr keine Weihnachtsgeschenke von den Geschäftsführern Dr. Mathias Bauer und Dr. Matthias Walter. Dies aber nicht aus Geiz oder aus Ablehnung gegenüber dem Fest an sich. Im Gegenteil. Denn – wie schon 2021 – entschieden sich Dr. Bauer und Dr. Walter dazu, statt Kunden-Geschenken lieber für den guten Zweck zu senden. Deshalb gingen zu Weihnachten 2022 2.500 Euro an den Bunten Kreis und dessen Projekt „Ziegelhof“ in Stadtbergen. Mit dem Geld wird nun ein neuer Sattel für das Therapie-Pferd „Frodo Blue“ angeschafft.

„Die Schicksale von chronisch erkrankten Kindern und deren Eltern haben uns im letzten Jahr so bewegt, dass wir uns auch in diesem Jahr dazu entschieden haben, auf Kundengeschenke zu verzichten und stattdessen das Geld für das Zentrum für tiergestützte Therapie und Pädagogik des Bunten Kreises zu spenden“, erklärt Dr. Mathias Bauer die erneute Spendenbereitschaft.

Dr. Mathias Bauer und Dr. Matthias Walter, Sie beide haben mit Ihrer Spendenaktion für ein schönes Weihnachtsglück gesorgt. Natürlich freuen sich Kunden über Geschenke ihrer Geschäftspartner. Aber sind wir mal ehrlich: Wirklich „brauchen“ wird sie wohl keiner. Da ist das Geld – schlussendlich ja auch als Geschenk – viel besser am Ziegelhof angelegt. Und mit dem neuen Sattel für das Therapie-Pferd haben Sie ein wirklich sinnvolles Geschenk bezahlt, welches auch vielen Menschen nützt.

Deshalb sind Dr. Mathias Bauer und Dr. Matthias Walter die Gewinner des Tages.