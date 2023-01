Dr. László Kovács und Dr. Jessamine Koenig als Kooperateure regionaler Bildung

Gewinner des Tages

Von links: Dr. Jessamine Koenig und Prof. László Kovács. Foto: Matthias Leo

Wenige Schulen in der Region stehen so oft in den Nachrichten, wie die International School in Augsburg. Denn das Führungsteam der Bildungseinrichtung zeigt sich bestrebt, ihre Schule breit in der Gesellschaft zu vernetzen. Nun gibt es eine neue Kooperation. Denn Dr. Jessamine Koenig, Director of Education der ISA hat gemeinsam mit Marcus Wagner, Director of Business and Finance der ISA eine Absichtserklärung mit Dr. László Kovács, Vizepräsident für Studium und Lehre der Hochschule Augsburg unterschrieben. Darin wollen beide Partner künftig enger zusammenarbeiten. Für die Schüler der ISA heißt dies in erster Linie, dass sie einfacher über die Bildungsangebote der HSA informiert werden. Auch der spätere übertritt von Schule zu Studium soll niedrigschwelliger gestaltet werden.

Prof. László Kovacs sagte zur Unterzeichnung der Absichtserklärung: „Der Ausbau der Internationalisierung hat an unserer Hochschule einen hohen Stellenwert. Die Stärkung unseres Kontakts mit der International School Augsburg ist hierfür ein weiterer Baustein. So möchten wir unter anderem gezielt potenzielle Studierende von unserem Studienangebot überzeugen, die ihren Schulabschluss in einem internationalen Umfeld erwerben.“ Dr. Jessamine Koenig, Director of Education der International School Augsburg, erläuterte: „Als International School Augsburg ist es unser Ziel, unsere Schüler:innen bestmöglich auf ihre Zukunft in einem internationalen Umfeld vorzubereiten. Die Kooperation mit der Hochschule Augsburg ermöglicht es uns, unsere Studierenden frühzeitig mit dem akademischen Umfeld in Kontakt zu bringen, um sie bei der Studienwahl zu unterstützen. Wir freuen uns daher auf einen regen Austausch und viele spannende Projekte.“

Dr. László Kovács und Dr. Jessamine Koenig, Sie beide haben eine zukunftsweisende Kooperation geschlossen. Denn jede Region muss sich im Klaren sein, was ihre Standortvorteile sind. Lohnkosten sind anderswo günstiger. Auch was Rohstoffe angeht ist Schwaben nicht die stärkste Region. Aber wir sind innovativ und unsere Fachkräfte bestens spezialisiert. Das liegt nicht zuletzt an den exzellenten Bildungseinrichtungen, die es bei uns gibt – ich habe vier von ihnen selbst besucht. Mit Ihrer neuen Kooperation verflechten Sie sich nun noch enger. Dadurch machen Sie es den Schülern einfacher, hier zu studieren – und sorgen damit für mehr Innovation in der Region. Führungspositionen bekommt man nicht geschenkt. Man muss sie sich durch geschickte Strategien erarbeiten. Eine Zusammenarbeit zwischen Schule und Hochschule ist so eine Strategie.

Deshalb sind Dr. László Kovács und Dr. Jessamine Koenig die Gewinner des Tages.