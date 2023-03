Dominique Gattinger als Unterstützer von Doc Caro

Gewinner des Tages

Dominique Gattinger ist der Geschäftsführer von GAT Media. Foto: GAT Media

Auf den ersten Blick hat Dominique Gattinger wenig mit Erster Hilfe zu tun. Denn der Augsburger ist Geschäftsführer der Medienagentur GAT. Doch das ist zu kurz gedacht. Denn Gattinger unterstützt ein neues Projekt von „Doc Caro“. Die möchte nämlich einen Weg finden, Kindern Erste Hilfe näher zu bringen. Und das ist leichter gesagt als getan. Mit der Hilfe der Augsburger Agentur kommt sie ihrem Ziel aber nun einen Schritt näher. Denn Dominique Gattinger ist zwar eben kein Arzt, doch ein Experte in der Medienkommunikation. Deshalb spendierte er „Doc Caro“ 3D-Animationen, die es den Kindern leichter machen soll, zu lernen, wie man im Ernstfall richtig handelt.

. „Unser Konzept sieht vor, dass in dem Video anhand eines animierten Teenagers die wichtigsten Funktionen des Blutkreislaufs einfach erklärt werden. Wir zeigen, wie eine Herzdruckmassage dabei helfen kann, das Gehirn weiter mit Sauerstoff zu versorgen“, erläutert Gattinger. „Mit diesen einfachen Botschaften, die aber professionell animiert sind, sollen Schüler wichtiges Wissen bekommen, um im Notfall helfen zu können.“

Dominique Gattinger, keiner – Sie bestimmt auch nicht – möchte in die Situation kommen, Erste Hilfe korrekt anwenden zu müssen. Doch das kann man sich bekanntlich nicht aussuchen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir alle stets up-to-date in Sachen Erste Hilfe sind. Das neue Konzept von „Doc Caro“ setzt bei Schülern an. Eine breite Zielgruppe mit viel Potential – zumal Schüler in der Regel noch keinen Erste Hilfe Kurs aus der Fahrschule absolviert haben. Besonders erwähnenswert bei „Doc Caros“ Konzept ist aber meiner Meinung nach, die Art und Weise, in der Sie unterstützen. Denn für die rein fachliche, also medizinische Eben, sind Sie nicht der richtige Ansprechpartner. Wohl aber in der medialen Umsetzung. Sie zeigen, dass wir alle großartige Projekte unterstützen können, wenn wir unsere Expertise richtig einbringen.

Deshalb ist Dominique Gattinger der Gewinner des Tages.