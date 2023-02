Die Eberle-Belegschaft als Energiesparer aus Augsburg

Gewinner des Tages

Das Team der Firma Eberle engagiert sich fürs Energiesparen. Als Dank wurden ihm Eberle-Jacken geschenkt. Foto: Eberle

Das Augsburger Traditionsunternehmen will Energie sparen. Maßgeblich beteiligt ist die Belegschaft, die eigene Vorschläge einbringt. Alle müssen an einem Strang ziehen.

Die Energie-Krise belastet beinahe alle Unternehmen aus der Region. Besonders betroffen sind diejenigen, die schon allein durch ihre Produktion viel Energie benötigen. Ein Beispiel dafür ist das Traditionsunternehmen Eberle. Bereits seit 1836 produziert die Firma Metallbandsägen und Präzisionsbandstahl für verschiedene Anwendungen mitten in Augsburg. Um der Kostenexplosion Herr zu werden, beschäftigt sich aber nicht nur das Management mit dem Thema. Auch die Belegschaft ist dazu angehalten, gerne Ideen einzubringen. Dank deren Kreativität hat Eberle im vergangenen Jahr Einsparpotential von rund 400.000 Euro definiert.

Eine der Ideen ist es, die Raumtemperatur auf 19° Celsius abzusenken. Der Vorschlag kam auch in der Geschäftsführung gut an und wurde inzwischen umgesetzt. Damit aber keiner der Mitarbeiter frieren muss wurden kostenlose Eberle-Jacken an die Mitarbeiter ausgegeben. Geschäftsführer Gernot Egretzberger erklärte dazu: „Ich selbst arbeite erst seit 2022 im Unternehmen und bin begeistert, wie die Mitarbeiter als Eberle-Familie zusammenstehen. Mit den Jacken geben wir ein kleines Dankeschön an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück.“

An die Eberle-Belegschaft: Sie machen uns vor, worauf es in jeder Krise ankommt. Zusammenstehen und kreative Lösungen finden. Denn nur, wenn sich jeder einzelne von uns mit den Problemen unserer Zeit beschäftigt, können wir diese auch gemeinsam bewältigen. Ein Kosten-Problem der Firma Eberle haben Sie bereits jetzt erfolgreich gelöst. Ich bin gespannt, welche Projekte und Initiativen noch folgen werden.

Deshalb ist die Eberle-Belegschaft der Gewinner des Tages.