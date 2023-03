Die Eberle-Azubis als Unterstützer türkischer Erdbebenopfer

Gewinner des Tages

Von links: Pasquale Bartilomo, Elio Bartilomo, Auszubildender, Katharina Fraind, Alexander Pereira und Gernot Egretzberger. Foto: Eberle

Das Erdbeben in Syrien und der Türkei liegt nun zwar schon mehrere Wochen zurück. Dennoch ist das Leid der Menschen vor Ort groß. Deshalb zeigt sich nun die Belegschaft des Augsburger Traditionsunternehmens J.N. Eberle solidarisch. Die Auszubildenden starteten nämlich eine Spendenaktion innerhalb der Belegschaft. Von der Aktion zeigte sich auch die Geschäftsführung angetan. Die beschloss nämlich kurzerhand das gesammelte Geld zu verdoppeln. So kamen am Schluss 2.500 Euro zusammen. Der Spendenscheck wurde inzwischen an die Malteser übergeben, die mit dem Geld vor Ort Patienten intensivmedizinische Behandlungen ermöglichen können.

Der CEO von Eberle, Gernot Egretzberger, erklärte: „Wir sind sehr froh, dass wir die Malteser unterstützen können. Zusammen mit Partnern vor Ort leisten die Helfer der Malteser seit sechs Wochen intensive Nothilfe. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Mitarbeiter, die solidarisch mitgeholfen haben.“

An die Auszubildenden von Eberle: Bei Katastrophen müssen die Menschen zusammenhalten. Mit Ihrem Projekt haben Sie gezeigt, wie das möglich sein kann. Sie haben sich engagiert und fleißig Geld gesammelt. Zudem haben Sie Ihrer Geschäftsführung auch noch den Impuls gegeben, die Spende zu verdoppeln. Mit den Maltesern sind Sie damit zu Lebensrettern geworden. Das ist gelebte Solidarität.

Deshalb sind die Auszubildenden von Eberle die Gewinner des Tages.