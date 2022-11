Der AnCeKa-Vorstand als „Top Vermögensverwalter“

Gewinner des Tages

Der AnCeKa-Vorstand: Stefan Huss, Ingo Schweitzer und Roman Harzenetter. Foto: AnCeKa

Wenn es ums Geld geht, muss alles perfekt laufen – denn niemand lässt gern an seinem Vermögen knabbern. Deshalb sind kluge Anlagestrategien für die Klienten von Vermögensberatern wichtig, um langfristig erfolgreich zu sein. Aber wie findet man den richtigen Vermögensverwalter? Das Wirtschaftsmagazin „Capital“ wertet jährlich diverse Depot-Optionen und die dahinter agierenden Vermögensverwalter in Deutschland aus. Am Ende der Analyse werden die besten Vermögensverwalter mit einem Sterne-System ausgezeichnet.

Im Jahr 2022 wurde die Allgäuer AnCeKa damit zum „Top Vermögensberater“ gekürt. Das freut den dreiköpfigen Vorstand bestehend aus Stefan Huss, Ingo Schweitzer und Roman Harzenetter. Denn ihr Unternehmen hat nicht nur zum vierten Mal diese Auszeichnung vom „Capital“ erhalten. Die Gesamtbewertung kann sich sehen lassen: In der ausgewogenen Anlagestrategie hat die AnCeKa die Höchstnote mit fünf Sternen erhalten. In den Strategien „konservativ“ und „chancenorientiert“ gab es für die Vermögensberater die Note „sehr gut“ mit jeweils vier Sternen.

Stefan Huss, Ingo Schweitzer und Roman Harzenetter, Sie können wahrlich stolz auf die Leistung Ihres Teams sein. Denn ein derart gutes Ergebnis in einer breit angelegten Analyse zeigt Ihre Kompetenz. Und die ist gerade in Geldfragen wichtig. Nicht umsonst gibt es das Sprichwort „Beim Geld endet die Freundschaft“. Nun haben Sie sich die Auszeichnung zum „Top Vermögensverwalter“ bereits zum vierten Mal erarbeitet. Was bleibt da noch zu sagen, außer „Herzlichen Glückwunsch“?

Deshalb sind Stefan Huss, Ingo Schweitzer und Roman Harzenetter die Gewinner des Tages.