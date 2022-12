Das Zott-Team als Unterstützer der Weihnachtstrucker

Gewinner des Tages

Das Team der Molkerei Zott packt Weihnachts-Pakete für den Weihnachtstruck der Johanniter. Foto: Zott

Das Unternehmen unterstützt traditionell die Weihnachtstrucker der Johanniter. Mehr als 600 Pakete versendete das Unternehmen nach Südosteuropa und Deutschland, um dort Menschen in Not zu unterstützen. Jeder sollte ein schönes Weihnachtsfest verbringen dürfen.

2022 ist das 13. Jahr, in dem das Team der Molkerei Zott an den Standorten Günzburg und Mertingen die Weihnachtsaktion der Johanniter unterstützt. Dies funktioniert folgendermaßen: Die Mitarbeiter und packen kleine Pakete mit Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln und Spielsachen für Kinder. Diese werden dann auf einen Weihnachtstruck der Johanniter verladen und nach Südosteuropa gebracht. Insgesamt kamen, auch durch Unterstützung der Unternehmensleitung, mehr als 600 Pakete zusammen.

Die Verladung der Zott-Päckchen fand in diesem Jahr wieder im feierlichen Rahmen bei Musik, Bratwürstchen und Punsch an den deutschen Standorten der Genuss-Molkerei statt. Zahlreiche Mitarbeitende brachten persönlich ihre Pakete vorbei und nutzten darüber hinaus die Möglichkeit, Geld für die Arbeit der Johanniter zu spenden. In Mertingen waren auf Einladung von Zott zudem die Kinder der örtlichen Kindertagesstätte und der Grundschule beim Beladen des Lkw zu Gast. Auch sie durften sich über kleine Präsente zum Weihnachtsfest freuen.

An das Zott-Team: Wir alle freuen uns auf Weihnachten – Sie ganz bestimmt auch. In diesem Jahr müssen wir zwar alle sparen, obgleich wir trotzdem eine gute Zeit zusammen verbringen werden. Nun gibt es aber Menschen, die schon ohne Inflation und steigenden Energiepreisen mit der Armut zu kämpfen haben. Diese Menschen haben es jetzt noch ein wenig schwieriger. Einige davon werden durch die Johanniter Weihnachtstrucker – und damit auch durch Sie – unterstützt. Es spricht für die Solidarität mit der Menschheit, dass Sie auch Menschen, denen es nicht so gut geht, wie uns, nicht vergessen.

Deshalb ist das Team von Zott der Gewinner des Tages.