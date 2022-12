Das Team von Skinmate als Gewinner des StartupSüd-Pitches

Gewinner des Tages

Andreas Starzmann überreicht den Wanzl Newcomer Preis an Leonard Heinrich Borgmann (links) und Lucas Epple von Skinmate. Foto: HNU

Mehr als 50 Teilnehmer begrüßte Prof. Dr. Thomas Bayer, Projektleiter von StartupSüd an der Hochschule Neu-Ulm, bei der diesjährigen Auflage der Gründer-Veranstaltung. In deren Rahmen wurden wieder diverse innovative Ideen und Start-ups präsentiert, die sich in einem Pitch miteinander maßen. Unter dem Motto „Smart is the new sexy“ ging es dieses Mal um die Frage, wie Künstliche Intelligenz unser Leben leichter machen kann. Ziel der Veranstaltung war es, den Austausch zwischen mittelständischen Unternehmen, jungen Start-ups und etablierten Start-ups zu fördern und gleichzeitig Studierende sowie Interessierte auf lockerer und interaktiver Art und Weise an die Themen Gründung und Innovation heranzuführen.

Beim StartupSüd-Pitch-Wettbewerb The Triangle Vol.5 belegte das Start-up Skinmate dabei den Ersten Platz. Ihre Gründungsidee: ein digitaler Begleiter, der von Akne betroffenen Menschen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auf ihrem Weg zu besserer Haut helfen soll.

An das Team von Skinmate: Sie haben einen wichtigen Schritt in Ihrem jungen Unternehmertum geschafft. Nämlich ein Publikum von Ihrer Idee überzeugt. Ein Start-up kann noch so innovativ sein, wenn es sich aber nicht klug zu präsentieren weiß, wird es schwierig. Sie haben die Brücke zwischen kluger KI-Idee und smarter Präsentation optimal geschlagen. Jetzt haben Sie genug Wind in den Segeln, um die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen.

Deshalb ist das Team Skinmate der Gewinner des Tages.