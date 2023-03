Das Hensoldt-Team als Unterstützer lokaler Tafeln

Gewinner des Tages

Von links: Thomas Hoepfner, Elke Rumpf, Günther Wieth, Nicole Poppe. Foto: Hensoldt AG

Mitarbeiter und die Geschäftsführung des Hensoldt-Standorts Immenstaad haben an die Tafeln in Markdorf und Friedrichshafen gespendet. Unternehmen tragen soziale Verantwortung.

Weihnachten ist zwar schon gut zweieinhalb Monate vorbei. Trotzdem ist die Zeit des Schenkens noch nicht vorüber. Auf der jährlichen Weihnachtsfeier von Hensoldt in Immenstaad ist es Tradition geworden, für einen gemeinnützigen Zweck Spenden zu sammeln. Ebenfalls ist es Tradition, dass die Mitarbeiter von Hensoldt darüber abstimmen, wohin das Geld gespendet wird. Mit großer Mehrheit entschied sich die Belegschaft bei der vergangenen Spendenaktion für die Tafeln in Markdorf und Friedrichshafen. Somit übergaben Hensoldt-Standortpersonalleiterin Nicole Poppe und der Betriebsratsvorsitzende Thomas Hoepfner die Spendengelder – nachdem die Geschäftsführung unterstützte waren es am Ende 7.500 Euro – an die stellvertretende Vorsitzende der Tafel Friedrichshafen, Elke Rumpf und Günther Wieth, Vorsitzender der Tafel Markdorf.

Diese freuten sich über die Spende. Immer mehr Menschen sind auf die Unterstützung der Tafeln angewiesen. Geflüchtete Menschen aus der Ukraine oder aus anderen Ländern, aber auch Bürger, die aufgrund steigender Energiekosten und Inflation gezwungen sind, sich Alternativen zu suchen, um eine grundlegende Versorgung für sich und Ihre Familien sicherzustellen. „In krisenbeherrschten Zeiten, wie diesen, sind die Tafeln mehr denn je auf Spenden von Unternehmen oder Privatpersonen angewiesen“ sagt Günther Wieth, Vorsitzender der Tafel Markdorf.

An die Hensoldt-Belegschaft aus Immenstaad: Weihnachtsfeiern sind wichtige Events fürs Team-Building. Aber Sie zeigen, dass man das „Team“ auch größer denken kann. Viele Menschen in unserer Region leben am Existenzminimum. Sie sind deshalb auf die Tafeln angewiesen – doch auch die Kämpfen mit den weltpolitischen Krisen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir sie jetzt in dieser anspruchsvollen Zeit unterstützen, sodass die Tafeln wiederum anderen Menschen helfen können. Sie, als spendende Hensoldt-Belegschaft, haben dazu einen wichtigen Beitrag am Bodensee geleistet.

Deshalb ist das Hensoldt-Team der Gewinner des Tages.