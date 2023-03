Daniela Wiedemann als Nachwuchstrainerin des Jahres

Gewinnerin des Tages

Daniela Wiedemann ist die „Nachwuchstrainerin des Jahres“. Foto: AEV

Der AEV ist stolz auf seine Daniela Wiedemann. Sie habe großartige Arbeit geleistet, teilt der Verein mit. Unter ihrer Leitung wurde die AEV-Laufschule zu einer der besten und größten Laufschulen Deutschlands, viele aktuelle und zukünftige Eishockeykarrieren haben hier ihren Ursprung, heißt es in einem Lobwort. Dieses Engagement wurde nun belohnt. Denn jüngst wurde Daniela Wiedemann im Rahmen der DEL Award Show zur Nachwuchstrainerin des Jahres gekürt.

In einer Videobotschaft im Rahmen der Award Show in Düsseldorf erklärte Daniela Wiedemann: „Das Schönste an meiner Arbeit ist für mich, wenn die Kinder mit einem Lachen aufs Eis gehen. Wenn sie stolz sind, dass sie etwas Neues gelernt haben. Ich bin wahnsinnig stolz, diese Auszeichnung ist für mich eine große Ehre. Diese Auszeichnung widme ich aber auch meinem gesamten Team, denn ohne die vielen fleißigen Helferinnen und Helfer wäre unsere Laufschule nicht das, was sie heute ist.“

Daniela Wiedemann, Ihre Auszeichnung ist ein Lichtblick in der trüben Lage, in der sich der AEV derzeit befindet. Die Panther haben sich bekanntermaßen inzwischen auf einen vorletzten Platz in der Tabelle verloren. Unlängst verließ auch Vereins-Ikone Brady Lamb den Verein. Trotzdem kein Grund zu resignieren. Mit einer Nachwuchstrainerin des Jahres hat die Stadt noch immer das Potential großartige Partien aufs Eis zu bringen.

Deshalb ist Daniela Wiedemann die Gewinnerin des Tages.