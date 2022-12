Christoph von Külmer als Träger des Deutschen Agenturpreises

Gewinner des Tages

Christoph von Külmer ist CEO von SportBrain, der Agentur für digitale Sichtbarkeit. Foto: SportBrain

Wer die vergangenen beiden Sommer mit offenen Augen durch die Augsburger Innenstadt gelaufen ist, hat gewiss die Kampagne #stadtgewaechs wahrgenommen. Diese entstand in Zusammenarbeit zwischen der Augsburger Agentur SportBrain und der Stadtsparkasse. Als Herzstücke galten dabei der Stadtdschungel im Mettlochgässchen sowie der Stadtgarten am Königsplatz. Diese Kampagne hat jetzt den Deutschen Agenturpreis 2022 in der Kategorie „B2B Kampagne“ gewonnen. Rolf Settelmeier, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Augsburg erklärte zu dem Projekt: „Das Ziel unserer Kampagnen war es, die Augsburger Bevölkerung auf das wichtige Thema Nachhaltigkeit aufmerksam zu machen. Wir freuen uns, dass dies mit den grünen Installationen so erfolgreich gelungen ist!“

Christoph von Külmer, CEO der Agentur SportBrain, erläuterte außerdem: „Das ganze Team von SportBrain ist unglaublich stolz, dass unsere Kreativleistung in der Kampagne #stadtgewaechs nun mit dem Deutschen Agenturpreis gewürdigt wird. Der Preis verdeutlicht noch einmal, was für ein tolles Ausrufezeichen wir in Zusammenarbeit mit der Stadtsparkasse Augsburg in Augsburg im Bereich der Nachhaltigkeit erschaffen konnten. Wir konnten unser ganzes Leistungsportfolio für die Steigerung der Markensichtbarkeit demonstrieren und freuen uns schon auf 2023.”

Christoph von Külmer, Sie haben mit der SSKA ein Marketingprojekt auf die Beine gestellt, das meiner Meinung nach in Augsburg bislang vergeblich seines gleichen sucht. Die Stadtsparkasse ist praktisch zwei Sommer lang präsent gewesen. Und das nicht nur durch „gute Werbung“, sondern durch Installationen, die die Augsburger wirklich nutzen können. Das nenne ich kluges Marketing – die Jury der Deutschen Marketingpreises sieht das genau so.

Deshalb ist Christoph von Külmer der Gewinner des Tages.