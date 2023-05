Christian Geiß als Träger der Gold-Urkunde des Bayerischen Umweltministeriums

Geiwnner des Tages

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (links) überreicht Christian Geiß, Prokurist und Vertriebsleiterbei der Dorr Unternehmensgruppe, die Auszeichnung in Gold. Foto: STMUV Bayern

Christian Geiß kann zufrieden sein. Denn der Prokurist der Dorr Unternehmensgruppe nahm eine spezielle Auszeichnung entgegen. Sein Unternehmen engagiert sich nämlich seit geraumer Zeit in besonderem Maße in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Dieses Engagement geht sogar soweit, dass die Dorr Unternehmensgruppe Teil des Umwelt- und Klimapaktes Bayern ist. Unternehmen, die zum fünften Mal in Folge am Pakt erfolgreich teilnehmen – so wie eben die Dorr Unternehmensgruppe auch – erhalten eine goldene Urkunde.

Nun erfüllte das Allgäuer Unternehmen diese Voraussetzung. Deshalb übergab Umweltminister Thorsten Glauber die Urkunde im Schloss Nymphenburg in München an Christian Geiß. Insgesamt beteiligen sich mehr als 1.600 bayerische Unternehmen und Einrichtungen aus der Wirtschaft am Umwelt- und Klimapakt Bayern, der 1995 ins Leben gerufen wurde. Die beteiligten Unternehmen wie die Dorr Unternehmensgruppe ergreifen und dokumentieren freiwillig und eigenverantwortlich eine Vielzahl innovativer Umwelt- und Klimamaßnahmen. Im Fokus stehen dabei Klimaschutz, Ressourceneffizienz, Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Entsorgung und Recycling, Umgang mit Kunststoff und Nachhaltigkeit.

Christian Geiß, stellvertretend für Ihr ganzes Team gratuliere ich Ihnen zu dieser besonderen Auszeichnung. Nein, ich muss korrigieren. Ich gratuliere nicht zur Auszeichnung, sondern zu Ihrem Engagement. Denn Umwelt- und Klimaschutz sind die wohl größten Herausforderungen unserer Zeit. Um diese zu bewältigen, müssen Privatpersonen und Unternehmen optimal zusammenarbeiten. Mit der dauerhaften Teilnahme am Umwelt- und Klimapakt Bayern haben Sie schon wichtige Schritte gesetzt.

Deshalb ist Christian Geiß der Gewinner des Tages.