Carina Neukam als beste Kauffrau für Marketingkommunikation Bayerns

Gewinnerin des Tages

Von links: Rolf Hörmann, Carina Neukam und Björn Athmer. Foto: Firma Hörmann

Die Firma Hörmann ist stolz. Denn eine ihrer Auszubildenden hat bayernweit in ihrem Abschluss das beste Ergebnis erzielt. Fachkräfte braucht die Region.

Die Kauffrau für Marketingkommunikation ist ein gefragter Ausbildungsberuf. Vergangenen Sommer schrieb Carina Neukam ihre Abschlussprüfung. Bisher wurde sie bei der Firma Hörmann ausgebildet. Die ist dafür bekannt, die höchste Ausbildungsquote in den Kammerbezirken der IHK und HWK vorzuweisen. Nun kann sich die Firma mit einem weiteren Attribut schmücken. Denn ihre ehemalige Auszubildende Carina Neukam hat bayernweit in ihrem Fachgebiet als beste abgeschlossen. Dazu gratulierte ihr nun nicht nur Geschäftsführer Rolf Hörmann sondern auch Björn Athmer von der IHK Schwaben.

„Carina Neukam ist eine der besten Auszubildenden, die wir jemals hatten“, sagte Geschäftsführer Rolf Hörmann und ergänzte: „Wir sind sehr stolz darauf, dass sie Teil unseres Teams ist und freuen uns darauf, sie auf ihrem Weg zu unterstützen. Ich gratuliere ihr zu ihrer hervorragenden Leistung und wünsche ihr alles Gute für ihre Zukunft in unserem Unternehmen.“

Björn Athmer fügte an: „Wir sind stolz darauf, dass Carina Neukam Teil der talentierten jungen Fachkräfte ist, die in der Region ausgebildet werden. Ich bin mir sicher, dass sie eine erfolgreiche Karriere in der Marketingkommunikation haben wird.“

Carina Neukam, wie die allermeisten Unternehmen in der Region bekommt bestimmt auch die Firma Hörmann den akuten Fachkräftemangel zu spüren. Umso wichtiger ist es deshalb für den regionalen Mittelstand, auszubilden. Optimal ist es dabei dann, wenn Firmen mit Auszubildenden zusammenarbeiten können, die derart gute Ergebnisse vorweisen können wie Sie. Von gut ausgebildeten Fachkräften profitieren nicht nur unsere Unternehmen, sondern auch unsere Region. Zu Ihrem bayernweit besten Ergebnis gratuliere ich Ihnen ganz herzlich.

Deshalb ist Carina Neukam die Gewinnerin des Tages.