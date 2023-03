Brita und Iris Dorr als Unterstützerinnen sozialer Projekte

Gewinnerinnen des Tages

Von links: Stefan Waldner, Jörg Peters, Christian Martin, Andreas Schuh, Brita Dorr, Oberbürgermeister Stefan Bosse, Iris Dorr, Johann Marschall, Wolfgang Groß und Michael Marx. Foto: Müller/Pressestelle Stadt Kaufbeuren

Die Firma Dorr unterstützt traditionell soziale Projekte in der Region. Diesmal gehen 4.000 Euro an vier Initiativen. Unternehmen müssen Verantwortung übernehmen.

Vier Mal 1.000 Euro. Diese Summe spendeten die Geschäftsführerinnen der Firma Dorr, Brita und Iris Dorr, an diverse Projekte im Ostallgäu. Für das Unternehmen ist dieses Engagement inzwischen zur Tradition geworden. Bei der aktuellen Spendenaktion geht das Geld an die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr von Kaufbeuren, die Weihnachtsbeihilfe der Stadt Kaufbeuren, die Wärmestube Kaufbeuren und die Stiftung Nächstenliebe in Aktion.

Jährlich werden im Austausch mit Oberbürgermeister Stefan Bosse vier Organisationen ausgewählt, die das Geld für ihre gemeinnützige Arbeit bestens gebrauchen können. Bei einem Treffen im historischen Sitzungssaal bedankte sich Oberbürgermeister Stefan Bosse sehr herzlich für das hohe und beständige Engagement, das nicht selbstverständlich ist. Außerdem wurden von den vier ausgewählten Organisationen Vertreter eingeladen, die Brita und Iris Dorr von ihrer täglichen ehrenamtlichen Arbeit berichteten. In der Vorstellung der jeweiligen Organisation kam auch zum Ausdruck, wofür das gespendete Geld vorgesehen ist.

Brita und Iris Dorr, soziales Engagement hält unsere Gesellschaft zusammen. Der Haken ist: Engagement ist nicht so sicher wie der Lohn auf dem Gehaltszettel. In Kaufbeuren ist das anders. Denn regelmäßig spenden Sie an soziale Projekte in der Region. Die Menschen, die auf diese Projekte angewiesen sind können sich auf Sie verlassen. Das ist ein wahrer Mehrwert.

Deshalb ist Brita und Iris Dorr die Gewinnerinnen des Tages.