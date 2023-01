Armin und Peter Spengler als Umweltpioniere aus Friedberg

Gewinner des Tages

Arimin und Peter Spengler sind die Chefs des KlimaShop! in Friedberg. Foto: KlimaShop!

Alles dreht sich bei dem Unternehmen von Armin und Peter Spengler ums Klima – der Name KlimaShop! ist also durchaus passend. Umwelt-Engagement muss offensiv sein.

Schon das grundsätzliche Geschäftskonzept von Armin und Peter Spengler geht mit dem Klimaschutz Hand in Hand. Denn das mittelständische Unternehmen aus Friedberg installiert umweltfreundliche Wärmepumpen. Diese ersetzen Heizsysteme, welche üblicherweise mit fossilen Energieträgern befeuert werden. Seit zwischenzeitlich zwölf Jahren gibt es außerdem den KlimaWald! des Unternehmens. Dieser wächst in Augsburg, Friedberg und Nicaragua. Armin und Peter Spengler lassen für jedes Kilowatt installierte Klimatisierungsleistung einen Quadratmeter Wald pflanzen. Inzwischen hat sich dieses Projekt zu 150.000 Quadratmetern Wald summiert.

Dieses Engagement hat nun auch größere Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Genau genommen die des Bayerischen Umweltministers Thorsten Glauber. Dieser zeichnet nämlich in Namen des „Umwelt+Klimapakt Bayern“ ausgewählte Unternehmen aus, die sich in Sachen Klima- und Umweltschutz besonders engagieren. Nun haben die beiden Geschäftsführer die Urkunde der Vereinigung in Friedberg überreicht bekommen.

„Der Umwelt+Klimapakt Bayern ist eine wichtige Initiative, die Firmen prämiert, die den Umwelt- und Klimaschutz voranbringen. Auf Betriebe wie KlimaShop! können wir im Landkreis stolz sein. Ich freue mich, dass sich die Firma mit seinen Nachhaltigkeitsinitiativen so kraftvoll engagiert und damit einen wichtigen Beitrag leistet, um den Klimawandel zu stoppen“, erklärte Landrat Dr. Klaus Metzger. Armin und Peter Spengler ergänzten zu Dr. Metzgers Laudatio: „Wir sind überzeugte Umweltpioniere und übernehmen Verantwortung für unsere Umwelt. Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern wollen wir Vorbild sein und hoffen auf viele Nachahmer. Unsere neueste Klima-Initiative, der Vier-Tage-Woche für unsere Angestellten, setzt erneut ein Konzept um, das Co2-reduzierend wirkt und gleichzeitig die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht.“

Armin und Peter Spengler, Sie beiden sind keine neuen Gesichter dieser Kolumne. Schon öfter hat Ihr Unternehmen mir Anlass gegeben, auf Sie aufmerksam zu machen – üblicherweise mit Klimathemen. So auch dieses Mal. Nur geht es heute nicht (nur) um Ihr Engagement, sondern auch die Strahlkraft von KlimaShop!, die nun sogar – mindestens – bis nach München geht. Hoffentlich finden Sie mit dieser Aufmerksamkeit neue Nachahmer!

Deshalb sind Armin und Peter Spengler die Gewinner des Tages.