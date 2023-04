Andreas Wellens als „bester Steuerberater 2023“

Gewinner des Tages

Andreas Wellens, geschäftsführender Gesellschafter bei HLBAugsburg Schwaben. Foto: Micha Wolfson

4.208 Steuerberater und 825 Wirtschaftsprüfer beteiligten sich an einer vom Handelsblatt in Auftrag gegebenen Studie. 605 der beteiligten Steuerberater und 113 Wirtschaftsprüfer schafften es dabei in die Bestenliste. Mit dabei ist auch das Team der HLB Augsburg Schwaben. Und das nicht zum ersten Mal. Dabei überzeugten nicht nur die Steuerberater allein, sondern auch die Teilbereiche Unternehmensnachfolge und Internationales Steuerrecht die Analysten. Über dieses Ergebnis freut sich besonders Andreas Wellens. Dieser ist der geschäftsführender Gesellschafter der HLB Augsburg Schwaben.

Zu der Auszeichnung des Handelsblatts erklärte er: „Die aktuellen Themen, aber auch die fortschreitende Digitalisierung und die zunehmende Internationalisierung gestalten den Steuermarkt immer komplexer und vielschichtiger und stellen unsere Branche heute und in Zukunft vor zahlreiche Herausforderungen.“ Außerdem ergänzte er: „Die aktuellen Themen, aber auch die fortschreitende Digitalisierung und die zunehmende Internationalisierung gestalten den Steuermarkt immer komplexer und vielschichtiger und stellen unsere Branche heute und in Zukunft vor zahlreiche Herausforderungen.“

Andreas Wellens, Ihr Team hat sich gegen über 4.000 Steuerberater in Deutschland durchgesetzt. Das ist schon ein Statement. In Schwaben werben wir damit eine Region voller Innovation, Ideen und Technik zu sein. Dabei dürfen wir aber auch unsere anderen Fähigkeiten nicht herunterfallen lassen. Denn – das beweist Ihre Auszeichnung – auch in Sachen Steuerberatung spielen wir auf den oberen Rängen mit.

Deshalb ist Andreas Wellens der Gewinner des Tages.