Alexander-Florian Bürkle als Initiator des „Zukunftspreises“ des Stadtwerks am See

Gewinner des Tages

Alexander-Florian Bürkle, Geschäftsführer des Stadtwerks am See. Foto: Stadtwerk am See

Es ist eine bekannte Tradition am Bodensee. Das Stadtwerk in Friedrichshafen lobt dort den „Zukunftspreis“ aus. Engagement zum Engagement muss wertgeschätzt werden.

Auch in diesem Jahr gibt es in der Bodenseeregion wieder glückliche Preisträger des „Zukunftsreises“ des Stadtwerks am See in Friedrichshafen. Denn der Energie-Dienstleister lobt abermals die Auszeichnung aus, die Vereine, Projekte und Initiativen aus der Region prämiert, welche sich in besondere Weise für die Gesellschaft einsetzen. Der Erstplatzierte erhält 2.000 Euro, der zweite Platz 1.500 Euro und der dritte 1.000 Euro. Die Platzierungen 4 bis 10 erhalten jeweils 500 Euro. Wer den Sonderpreis in Höhe von 500 Euro erhält, darüber entscheidet die Öffentlichkeit in einer Online-Abstimmung.

„Nachhaltigkeit und zukunftsorientiertes Handeln müssen belohnt werden“, erklärt Alexander-Florian Bürkle, Geschäftsführer beim Stadtwerk. Als regionaler Versorger engagiere sich das Stadtwerk bereits als Sponsor in der Region. Aber es gebe immer wieder clevere Ideen im Bodenseekreis, die zusätzliche Aufmerksamkeit und Rückenwind verdient haben, so Bürkle weiter. „Gesucht werden Aktivitäten, die unser tägliches Leben verbessern, bereichern oder erleichtern“, berichtet Bürkle. „Wir suchen engagierte Menschen und pfiffige Projekte, die in unserer Region Initiative ergreifen und für die Zukunft arbeiten“.

Alexander-Florian Bürkle, Sie nehmen mit dem „Zukunftspreis“ eine wichtige Position in der Region ein. Denn für ein gutes und in die Zukunft gerichtetes Zusammenleben muss unbedingt auf Projekte aufmerksam gemacht werden, die sich genau dafür einsetzen. Und mehr noch! Solche Projekte müssen gefördert und wertgeschätzt werden. Mit Ihrer Preisausschreibung übernehmen Sie exakt diese Aufgabe – und das schon seit mehreren Jahren.

Deshalb ist Alexander-Florian Bürkle der Gewinner des Tages.