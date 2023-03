Alexander-Florian Bürkle als EMAS-zertifizierter Umwelt-Akteur

Gewinner des Tages

Stadtwerk am See-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle (Mitte) erhält die EMAS-Urkunde von Stefan Kesenheimer (links) und Philipp Meißner von der IHK Weingarten. Foto: Stadtwerk am See

Das Stadtwerk am See ist erneut EMAS-zertifiziert worden. Das Besondere: Bei jeder Rezertifizierung steigen die Anforderungen. Beim Umweltschutz muss es immer voran gehen.

Windkraft, Sonnenenergie, E-Mobilität. Das Stadtwerk am See setzt mit seinem Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle einen besonderen Fokus in Sachen Energiewende. Und das nicht erst seit gestern. Im Jahr 2016 wurde das Unternehmen zum ersten Mal EMAS zertifiziert. Nun, 2023, folgte die dritte Zertifizierung. Speziell ist dabei, dass Unternehmen, um das EMAS Zertifikat zu halten, sich nicht auf ihren Leistungen ausruhen können. Denn das Umweltengagement muss bei jeder Rezertifizierung gesteigert werden. Das Stadtwerk am See hat dies nun abermals geschafft. Die Urkunde überrechte Stefan Kesenheimer von der IHK Bodensee-Oberschwaben und kommentierte, dass das Stadtwerk am See die großen Hürden, die das EMAS Zertifikat stellt, problemlos übersprungen habe.

Für Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle ist das Zertifikat „eine der wichtigsten Auszeichnungen für unser Unternehmen – bestätigt es doch, dass wir es ernst meinen mit unserer ökologischen Ausrichtung. Das Stadtwerk redet nicht nur, sondern macht.“

Alexander-Florian Bürkle, als Geschäftsführer eines Energie-Dienstleisters haben Sie viel in der Hand. Sie können eine ganze Region dabei unterstützen, die Energiewende zu schaffen. Die EMAS-Rezertifizierung zeigt, dass Sie mit Ihrem Team auf einem ausgesprochen gutem Weg sind. Für die kommende Analyse zum EMAS Zertifikat werden die Anforderungen an Sie abermals steigen. Die Region und unsere Zukunft profitiert, wenn Sie diese Hürden wieder so problemlos meistern, wie 2023.

Deshalb ist Alexander-Florian Bürkle der Gewinner des Tages.