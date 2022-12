Alexander Bernhard als Umsatzsteigerer der Swan

Gewinner des Tages

Der Geschäftsführer von Swan, Alexander Bernhard. Foto: SWAN GmbH

Der Umsatz des Augsburger SAP-Logistikers Swan wird zum Jahresende auf über 14 Millionen Euro geschätzt. Dies entspricht – verglichen mit dem Vorjahreszeitraum – einer Steigerung von rund 13 Prozent. Möglich machte dies ein wachsender Kundenkreis, sowie die Expansion nach Österreich. Außerdem vergrößerte Swan 2022 sein Führungsteam, sodass sich das Unternehmen am Markt taktisch stärker positionieren konnte. Besonders in der Automotive-, Pharma-, Fashion- und Food-Branch konnte Swan große Aufträge abgreifen – für das kommende Jahr plant das Unternehmen unterdessen weiteres Wachstum.

„Angespannte Märkte, Lieferengpässe sowie steigende Energie- und Rohstoffpreise beeinflussen auch unsere Arbeit. Aufgrund der hohen Einsatzbereitschaft des gesamten Swan-Teams sowie der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Kunden meisterten wir die damit verbundenen Terminverschiebungen in den Projekten souverän und gehen zuversichtlich in das kommende Jahr“, sagt Alexander Bernhard, Geschäftsführer der Swan GmbH.

Alexander Bernhard, vor fast genau einem Jahr hatten wir beide ein Kurz-Interview, in dem Sie mir in wenigen Sätzen schildern sollten, was Sie von 2022 erwarten. Ich titelte damals „Alexander Bernhard will 2022 viel bewegen“. Ich denke – ohne mir selbst Lob zusprechen zu wollen – diese Schlagzeile war eine komplett richtige Einschätzung. Denn trotz widriger Umstände haben Sie es geschafft den Umsatz Ihres Unternehmens markant zu steigern. Was wird wohl das kommende Jahr für Sie bereithalten? Sie haben die Messlatte hoch angesetzt. Ich erwarte Großes.

Deshalb ist Alexander Bernhard der Gewinner des Tages.