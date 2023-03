Alexander Bernhard als Chef eines „Great Place to Work“

Gewinner des Tages

Der Geschäftsführer von Swan, Alexander Bernhard. Foto: Swan GmbH

Bereits 2020 hat die Augsburger Swan GmbH die Jury von „Great Place to Work“ von sich überzeugen können. Jetzt, 2023, folgte die erneute Auszeichnung. Deutschlandweit erreichte das Unternehmen in seiner Branche sogar den 29. Platz, Ausgewertet werden die Unternehmen dabei auf Basis einer anonymen Befragung der Mitarbeiter. Dazu kommt ein spezielles Audit, dem sich die Swan GmbH unterzogen hat. Die Schwerpunktthemen waren dabei Vertrauen in Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt sowie Identifikation mit dem Unternehmen.

„Wir sind stolz darauf, dass wir auch bei der erneuten Umfrage wieder ein herausragendes Ergebnis erzielen konnten. Nachdem wir uns durch den Zusammenschluss mit den Kolleg:innen der SSI Schäfer Gruppe fast verdoppelt haben, war diese Umfrage für uns von besonderer Bedeutung, um zu sehen, wie gut uns die Zusammenführung beider Firmen gelungen ist“, sagt Alexander Bernhard, Geschäftsführer der Swan GmbH und ergänzt: „Das erfreuliche hierbei ist, dass wir die Ergebnisse der Umfrage von 2020 in einigen Fällen sogar übertreffen konnten, was wir als Indikator für eine sehr gelungene Integration werten.“

Alexander Bernhard, gibt es ein größeres Kompliment für Sie, als ein Geschäftsführer eines „Great Place to Work“ zu sein? Denn ein Geschäftsführer hat neben dem operativen Geschäft vor allem eine Aufgabe: Dafür sorgen, dass die Mitarbeiter zufrieden und effizient arbeiten. Diese Aufgabe ist freilich eine große Herausforderung. Aber die jüngste Auszeichnung zeigt, dass Sie sie fabelhaft gemeistert haben.

Deshalb ist Alexander Bernhard der Gewinner des Tages.