Wie funktioniert erfolgreiches Währungsmanagement?

Chancen ergreifen und Risiken beherrschen – das sind die zentralen strategischen Herausforderungen für Unternehmen. In den gegenwärtig bewegten Zeiten, welche von geopolitischen Spannungen, komplexen Lieferketten und makroökonomischen Unregelmäßigkeiten gekennzeichnet sind, ist es keine leichte Aufgabe, diese Balance zu finden. Denn neben den Geschäfts- und Betriebsrisiken spielen Finanzrisiken für Unternehmen eine große Rolle. Mit ihrer Dynamik können schwankende Marktpreise schnell der Kalkulation und der Ertragsplanung die Basis entziehen und sich Margen und Preisgestaltungsspielräume negativ entwickeln.

Währungsmanagement im international ausgerichteten Mittelstand

Insbesondere mit Blick auf die internationale Ausrichtung unserer Wirtschaft wird die Notwendigkeit eines funktionierenden Risikomanagements deutlich. Einerseits ergeben internationale Beschaffungs- und Absatzmärkte viele Möglichkeiten und Chancen für kleine und mittelständische Unternehmen. Andererseits bergen unter anderem fremde Handelsbräuche, differierende gesetzliche Rahmenbedingungen und insbesondere schwankende Wechselkurse signifikante Risiken. Dennoch sichern einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa nach, nur 43 Prozent der Unternehmen mit Währungsrisiken diese auch tatsächlich ab. Als Begründung für ein fehlendes Währungsmanagement wird der hohe Zeitaufwand außerhalb der eigentlichen Geschäftstätigkeit, nicht vorhandene Schnittstellen zu den eigenen IT-Systemen sowie mangelnde Transparenz über das Währungsrisiko angebracht. Die vermeintlich einfache Lösung, Fakturierung in EUR, greift hier zu kurz. Als importierendes Unternehmen ist damit zu rechnen, dass der Lieferant das Währungsrisiko in der Kalkulation (bis zu 15 Prozent) aufschlägt. Die Waren des deutschen Exporteurs werden bei einem schlechteren Wechselkurs im Ausland teurer. Als Zwischenfazit lässt sich konstatieren, dass sich Unternehmen dem strategischen Problem des Währungsrisikos nicht entziehen können und enormer Nachholbedarf im Währungsmanagement besteht.

Diese Vorteile hat ein Währungsmanagement

Angesichts dieser Erkenntnisse empfiehlt sich die Implementierung eines modernen Währungsmanagements, mit welchem Risiken absichert und zugleich Chancen genutzt werden können: Neben einer höheren Transparenz können bessere Wechselkurse sowie Einkaufs- und Verkaufspreise generiert und sich gegen den Wettbewerb abgegrenzt werden. Denn im Ausland sind die Transaktionskosten für Währungskonvertierungen oftmals sehr viel höher. Des Weiteren haben viele Geschäftspartner dort keinen Zugang zu Sicherungsprodukten.

Nach diesem Konzept arbeitet ein Währungsmanagement

Ausgangspunkt ist die Bestimmung der Währungsrisiken und die Abstimmung innerhalb der Einheiten Treasury/ Finanzen, Einkauf und Vertrieb mit dem Management. Abhängig von den individuellen Anforderungen hinsichtlich Planungssicherheit und Flexibilität können Risikomanager zur Entwicklung gezielter Absicherungsstrategien auf eine Vielzahl von Finanzinstrumenten zurückgreifen. Die Zahlungsströme aus dem realwirtschaftlichen Grundgeschäft und dem finanziellen Absicherungsgeschäft werden ebenso wie der internationale Zahlungsverkehr über Fremdwährungskonten abgewickelt.

Die Basiswerkzeuge des Währungsmanagements sind die klassischen Instrumente wie Devisenkassa- und Devisentermingeschäfte sowie Devisenswaps. Bei Devisentermingeschäften wird bei Geschäftsabschluss bereits heute ein fixer Umrechnungskurs zu einem definierten Termin in der Zukunft festgelegt. Damit haben sowohl Exporteur als auch Importeur eine verlässliche Kalkulationsbasis, auch wenn das Zahlungsziel erst weit in der Zukunft liegt. Ein sofortiger Währungstausch wird über ein Devisenkassageschäft abgebildet. Der Devisenswap dient ergänzend zur Anpassung von Fälligkeitsterminen. Mit diesen klassischen Kurssicherungen wird eine kontinuierliche Bodensatzsicherung erreicht. Allerdings ist bei diesen Instrumenten die Möglichkeit einer Partizipation an positiven Kursentwicklungen ausgeschlossen. Devisenoptionen und strukturierte Währungsprodukte als ergänzende Produktkategorie schließen durch ihre Funktionalität diese Chance mit ein. Neben der festen Kalkulationsbasis bewahren diese flexiblen Kurssicherungsinstrumente auch die Möglichkeit an positiven Marktentwicklungen zu partizipieren.

Fazit und Ausblick

Durch die geschickte Kombination dieser Finanzinstrumente können Unternehmen eine robuste und an ihre Bedürfnisse angepasste Absicherungsstrategie entwickeln. Ein strukturiertes Währungsmanagement ist entscheidend, um zukünftige Risiken rechtzeitig zu erkennen, Lösungen zur Absicherung von Kalkulationen zu erarbeiten und Währungsverluste zu verhindern.

In Zeiten moderner Technologien gewinnen digitale Anwendungen zur Beherrschung von Risiken zunehmend an Bedeutung. Nach dem Motto „Risikomanagement auf Knopfdruck“ gibt es innovative Tools, wie beispielsweise S-Treasury Mittelstand, um Währungsmanagement ressourcen- und zeitschonend zu professionalisieren. Aufwändiges Beschaffen und Verarbeiten von Informationen mittels unübersichtlichen Excel-Tabellen sind nicht mehr notwendig. Über eine Schnittstelle kann S-Treasury Mittelstand auch an das firmeneigene ERP-System angeschlossen werden. Offene Währungsrisiken werden auf Basis von Rechnungen, Bestellungen sowie der transparenten Aggregation aller Grund- und Sicherungsgeschäfte identifiziert und die Risikopositionen quantifiziert. Durch die Möglichkeit, Absicherungsgeschäfte auch digital abzuschließen und anschließend zu bestätigen, wird der gesamte Risikomanagementprozess einfacher, effizienter und erfassbarer gestaltet.