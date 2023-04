Zukunftswoche Augsburg: Digitalisierung starts now!

Veranstaltungsreihe

Das Rocketeer Festival ist Augsburgs größte Veranstaltung für Innnovationen und Zukunftstrends. Foto: Rocketeer Festival

In der Region Augsburg müssen digitale Strukturen weiter ausgebaut und bestehende Netzwerke enger miteinander verknüpft werden. Bürger:innen, Institutionen, Unternehmen und die Stadt Augsburg agieren gemeinsam, um diesen Plan erfolgreich voranzutreiben. Mit der Entwicklung der Zukunftswoche Augsburg, einem Projekt der Augsburger Allgemeinen und der Stadt Augsburg, wird einmal mehr bewiesen, dass das Thema nicht nur auf dem Papier eine große Relevanz hat, sondern buchstäblich gelebt werden muss.

Zukunftswoche Augsburg - das bedeutet eine Woche abwechslungsreiches Programm. Die Schwerpunkte sind einfach, aber bedeutend: mit Fachexpertise unterstützen, Kompetenzen vermitteln und ein soziales sowie kommunikatives Netzwerk zur Verfügung stellen. Dementsprechend gestaltet sich die Woche mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen. Die Augsburger Allgemeine begleitet diese mit außergewöhnlichen Geschichten und Inhalten in der Tageszeitung und auf augsburger-allgemeine.de.

Darum geht’s in der Zukunftswoche Augsburg

Alle an einen Tisch bringen: Das klappt beim Round Table zur Zukunftswoche Augsburg. In dieser Diskussionsrunde treffen Entscheider:innen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft aufeinander und sprechen gemeinsam über die Zukunft der Region Augsburg. Das Ergebnis der Runde ist an Tag 1 (Montag, 24. April) in der Augsburger Allgemeinen nachzulesen.

Wie digital Augsburg wirklich ist, zeigt sich an Tag 2 der Zukunftswoche Augsburg: Das Netzwerk Blue City verbindet digitale Prozesse mit dem Fortschritt. Das Ergebnis: mehr Klimaneutralität. Darüber hinaus gibt es einen Einblick in die Arbeit des Digitalrats Augsburg. Seit 2021 arbeitet dieser daran, externe Expertise aus mehreren Ebenen in seine Digitalisierungsbemühungen einzubeziehen und die Bedürfnisse und Forderungen der Bürger:innenbeteiligungen zu berücksichtigen.

Am Mittwoch steht die Verbindung zwischen Bildung und Digitalisierung im Fokus, wie Beiträge zur Hochschule und Universität Augsburg zeigen. Spannend wird es bei dem Thema Künstliche Intelligenz - das unter weiteren Gesichtspunkten Tag 4 dominiert. Das Digitaltheater Augsburg beweist etwa, dass Schauspielerei weitaus mehr ist, als “nur” auf der Bühne zu agieren. Denn VR-Brillen und digitale Prozesse halten auch im Staatstheater Augsburg Einzug. Den Abschluss an Tag fünf macht in der Augsburger Allgemeinen ein Highlight-Event: das Rocketeer Festival, bei dem Ideengeber:innen, Innovator:innen und Vordenker:innen miteinander in den Austausch gehen und sich von Top-Speaker:innen in Sachen Zukunft und Innovation inspirieren lassen.

Veranstaltungen im Rahmen der Zukunftswoche Augsburg

Neben den Veröffentlichungen in der Augsburger Allgemeine besteht die Zukunftswoche Augsburg aber vor allem aus vielseitigen Events. Diese dürfen auf keinen Fall verpasst werden: Am Montag, 24. April erzählen kreative Köpfe über ihre KI-Erfolgsgeschichten, die an der Universität Augsburg starteten. Sie teilen ihre Glücksmomente und die gemeisterten Herausforderungen.

Am Dienstag, 25. April lädt das Gründungszentrum Funkenwerk der Hochschule Augsburg zum Feiern und Netzwerken ein. Anlass ist die Spitzenposition für die Hochschule Augsburg: beim Gründungsradar 2022 des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Das Staatstheater Augsburg bietet an diesem Tag bei der Zukunftswoche Augsburg hingegen eine besondere Ausgabe von VR vor Ort an: „VR hinter den Kulissen“ lässt die Zuschauer:innen in die neue VR-Produktion „Unser Leben in den Wäldern“ reinschnuppern.

Digitalisierung mit allen Sinnen genießen

Am Mittwoch, 26. April geht es auf dem exklusiven Digitaldinner für geladene Gäste an’s Netzwerken. Wer auf der Suche nach frischen Impulsen ist, findet diese außerdem bei TEAM23 im Augsburger Glaspalast. Digitalisierung wird dort bei einem Lego Serious Play Workshop und einem inspirierenden Vortrag zu neuen Arbeitswelten einen Nachmittag lang greifbar gemacht.Die Bedeutung von Open Data für Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft wird am Donnerstag, 27. April in der Stadtbücherei deutlich gemacht. Expert:innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Bürgerschaft teilen ihre Perspektiven und erklären die Vorteile von Open Data aus der Verwaltung. Beim Gründungspicknick in der Maximilianstraße können Gründer:innen und Interessierte am selben Tag miteinander ins Gespräch kommen, um über den Gründungsalltag zu sprechen. Oder wie wäre es, sich mit einem Glas Wein und leckeren Antipasti beim „Digital Antipasti“ powered by Rocketeer & xpose360 auszutauschen? Das Rahmenprogramm gestaltet sich durch spannende Insights, wie unter anderem durch den Vortrag „Der Podcast-Vorteil @Spotify – wie Podcasts uns durch den Alltag begleiten und unsere Werbewahrnehmung beeinflussen“ von Julia Raab (Spotify).

Am Freitag, 28. April ist dann zum krönenden Abschluss der Zukunftswoche Augsburg Digitalisierung das Element der Stunde. Denn dann findet das Rocketeer Festival 2023 im Kongress am Park in Göggingen statt. Dort versammeln sich Speaker:innen wie Richard David Precht oder Judith Gerlach und berichten von ihren innovativen Ideen. Die Zukunftswoche beweist mit ihrer facettenreichen Bandbreite, dass es keine Zeit zu verlieren gibt, denn „DIE ZUKUNFT IST JETZT!“