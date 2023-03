Wohin steuert Deutschland? Diskussion mit DIHK-Präsident Peter Adrian

Veranstaltung der Woche

Foto: Adobe Stock

Deutschland steht vor strukturellen Herausforderungen - eine sichere, bezahlbare und gleichzeitig nachhaltige Energieversorgung zu schaffen, ist eine davon.

In Berlin setzt sich die Deutsche Industrie- und Handelskammer für zukunftsfähige Lösungen in allen Belangen der Wirtschaft ein. Bei der Diskussionsveranstaltung „Perspektive Deutschland“ am Mittwoch, 29. März, gibt DIHK-Präsident Peter Adrian Einblicke in seine Arbeit, erläutert, was im politischen Berlin gerade passiert, und zeigt Perspektiven für Deutschland auf.

Peter Adrian ist der Präsident der DIHK. Foto: DIHK

Mit auf dem Podium bei diesem Live-Event in der IHK Schwaben (Stettenstraße 1+3, 86150 Augsburg) diskutieren zudem Nadine Despineux, CEO Marina & Industry bei Renk, sowie Dr. Dietrich Gemmel, Vorstandsmitglied der Lechwerke AG.

Melden Sie sich jett kostenfrei zu der Veranstaltung der IHK Schwaben an!