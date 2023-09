Werksauktion bei Colep aus Laupheim: Hier finden Sie Profi-Equipment für Ihren Betrieb

Thema der Woche

Das Inventar von Colep wird an den Höchstbietenden versteigert. Foto: Maynards / Colep

Nachdem der Lohnabfüller Colep in Laupheim seine Tore schließt, wird das Inventar nun versteigert. Finden Sie jetzt Ihr Schnäppchen.

Seit heute wird das Inventar von Colep online bei Maynards versteigert. Bei der Auktion werden verschiedene Gegenstände angeboten: Flurförderzeuge, Büroeinrichtung, Werkstattbedarf und Werkzeug, Prozesstechnik, Reinigungstechnik, Lagerhaltung und Tanks, Prüftechnik, allgemeine Fabrikausstattung wie Schränke, Arbeitstische, Container und Regale. Diese Auktion präsentiert außerdem eine umfassende Auswahl an Aerosolabfüllmaschinen von PAMASOL, eine breite Palette von Co-Packaging-Geräten von ETT, PESTER, TRAXEED, fortschrittliche Prozessausrüstung, vielseitige Mischeinheiten, robuste Lagertanks und eine Reihe allgemeiner Anlagenmaschinen. Maynards stellt online einen umfassenden Katalog mit allen zur Versteigerung angebotenen Stücken - insgesamt über 1.000 - bereit.

Entdecken Sie deshalb jetzt die einmalige Gelegenheit, erstklassige Industrieausrüstung bei dieser exklusiven Auktionsveranstaltung zur Schließung des hochmodernen Werks von Colep Laupheim zu erwerben.

Der Auktionsschluss ist am 26. September 2023 – melden Sie sich also jetzt noch an und finden Sie günstiges Profi-Equipment!