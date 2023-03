Videos: So heben Sie Ihre Marketingstrategie auf das nächste Level

Thema der Woche

Von links: Severin Mitterwald (Zehntausendgrad), Cornelie Elsässer (epr Advisors) und Angelina Märkl (B4BSCHWABEN.de). Foto: B4BSCHWABEN.de

B4BSCHWABEN.de und die Videoagentur Zehntausendgrad starten eine Kooperation. Das Ziel: Mittelständische Unternehmen in der Region besser mit ihrer Zielgruppe vernetzen. Wie das funktioniert? Beide Reichweiten-Profis verknüpfen ihre Kompetenzen und setzen sie gezielt ein.

Zehntausengrad hat sich darauf spezialisiert, jedes Unternehmen mit Videos optimal zu präsentieren. Die Expertise von B4BSCHWABEN.de liegt dagegen an seinem Alleinstellungsmerkmal. Denn es ist das einzige Portal, welches aus und über den Mittelstand in Bayerisch-Schwaben berichtet, einen Blick hinter die Kulissen jedes Mittelständlers wirft und mit ausgeklügelten Werbeformaten Unternehmern dabei unterstützt, mit ihren Kunden zu kommunizieren.

Setzen Sie Ihr Unternehmen mit Zehntausendgrad in Szene

Aber was hat es mit Image-Clips genau auf sich? Ganz generell sind der Kreativität und den Anwendungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Geben Sie mit einer Unternehmenspräsentation wertvolle Einblicke in Ihre Arbeit und bauen Sie so Vertrauen auf. Kurze Ads dagegen eignen sich optimal zur Leadgenerierung auf Social Media Kanälen. Mit einer guten Storyline können Projekte anschaulich präsentiert und potentiellen Kunden näher gebracht werden. Nehmen Sie Ihre Zielgruppe sprichwörtlich an der Hand mit zu Ihnen ins Unternehmen – das generiert Leads und steigert langfristig Ihren Umsatz.

Nutzen Sie die Reichweite von B4BSCHWABEN.de

Ein perfektes Image-Video kann aber nur dann seine gesamte Wirkung entfalten, wenn es auch wirklich die gesamte Zielgruppe erreicht. Hier wiederum ist B4BSCHWABEN.de der unangefochtene Experte in der Region. Rund eine Viertelmillionen zielgruppenrelevante Klicks erzielt B4BSCHWABEN.de im Schnitt im Quartal. Nutzen Sie diese Reichweite, um auch Ihre Kunden zu erreichen. Die Imagevideos von Zehntausendgrad können etwa als Thema der Woche positioniert werden und erhalten damit einen prominenten Platz auf unserer Startseite. Damit bleiben Sie und Ihr Unternehmen bei unseren Lesern immer im Blick. Das Ergebnis: Kommunikation, die Sie von Ihren Wettbewerbern abhebt.