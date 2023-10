Unschlagbare Rendite – mit Immobilieninvestitionen in Dubai

Thema der Woche

Die Skyline von Dubai. Foto: AdobeStock

Renditen von 5 bis 9 Prozent bei Immobilien – davon können Kapitalanleger in Deutschland aktuell nur träumen – doch warum sollte es beim Traum bleiben?

Multinationale Konzerne, international tätige Unternehmen und Geschäftsleute profitieren neben der geostrategisch zentralen Lage Dubais davon, dass es aktuell weder Vermögens-, Körperschafts- oder Einkommenssteuer gibt. Zusätzlich richtet sich Dubai mit Milliarden-Investitionen in Infrastruktur und Lebensqualität zukunftsträchtig aus. So steigt der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften ständig – und parallel dazu die Nachfrage nach geeignetem Wohnraum. Abhängig von der Art der Vermietung (Kurz- oder Langzeit), der Mieterzielgruppe und der Lage des Objekts lassen sich zwischen rund 5 bis 9 Prozent Rendite erzielen. Dazu bietet sich bei Kurzzeitvermietung die Möglichkeit, die Immobilie für den eigenen Urlaub selbst zu nutzen.

Dubai bietet dabei für Investoren eine Vielzahl an attraktiven Immobilien – hauptsächlich Neubauten – mit guter Bauqualität und für Europa ungewöhnlich hohen Standards und Ausstattungen.

Um auch deutschen Kunden diese Chancen zu eröffnen, makelt die Höbel Immobilien GmbH aus dem Allgäu in vertrauensvoller Zusammenarbeit für die Four Home Estate FZCO. Deren Geschäftsführerin Mirva Puupponen ist gebürtige Finnin und war über 21 Jahre im Allgäu zuhause. Seit April 2022 lebt sie in Dubai, betreut Kunden deutschsprachig und erledigt Behördengänge vor Ort. „Wir bieten einen ausgezeichneten Rundum-Service. Mit unserem Netzwerk an Notaren, Umzugsfirmen und Vermietungsagenturen müssen sich unsere Kunden um nichts selbst kümmern“ beruhigt Puupponen Käufer, die viel Aufwand mit einer Immobilie im Ausland befürchten.

Wer sich unverbindlich über die Möglichkeit, einzigartige Renditen mit Immobilieninvestments zu erreichen, informieren will, wendet sich an:

Höbel Immobilien GmbH

anfrage(at)hoebel-immo.de

08341/966 899 800

www.hoebel-immo.de