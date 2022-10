TIAB Technologies GmbH - mit der Marke premiumpool24 weiter auf Expansionskurs

Vo links: Dipl.-Inform. (FH) Daniel Hrga und Dipl.-Kfm. Fabio Fiorda, beide Geschäftsführer bei der TIAB Technologies GmbH. Foto: TIAB Technologies

Pools werden in der Region immer beliebter. Deshalb ist die Marke premiumpool24 weiter auf Wachstumskurs. Was das für die Kunden in Süddeutschland bedeutet.

Mit premiumpool24 als Marke und premiumpool24.de als Webpräsenz für Interessenten, bietet die TIAB Technologies GmbH die ausführliche Beratung, Projektplanung sowie Abwicklung und kümmert sich ebenfalls um das After-Sales von Pool- und Wellness-Projekten. Gemeinsam mit seinen ausgewählten Projekt-Partnern bietet das Unternehmen zudem hohe Flexibilität was Dienstleistungen und somit die Projektumsetzung betrifft an. Je nach Kundenwunsch, können so angefangen von der reinen Lieferung bis hin zur kompletten Projekt-Abwicklung mit gesamter Gartengestaltung angeboten werden.

Die TIAB Technologies GmbH ist unter anderem langjähriger exklusiver regionaler Vertriebspartner für den renommierten und exklusiven Pool-Hersteller CENTRAL POOL, sowie auch u. a. für den Premium-Überdachungshersteller Alukov. Im Whirlpool und SwimSpa-Bereich vertreibt man primär den größten europäischen Hersteller Aquavia Spa bzw. Iberspa. Das Produktportfolio von premiumpool24 beinhaltet alle großen und namhaften Hersteller weltweit, wie die FLUIDRA-Gruppe (u. a. mit den Marken AquaForte, Astral Pool, Zodiac), Hayward, Walter, EVA, Binder, DAB, T&A, Covrex, Walter, Nextpool, Speck sowie viele weitere Hersteller. Zudem wird das Angebot ständig optimiert und bei Bedarf für die Kunden angepasst.

Was zeichnet das Unternehmen im Vergleich zu anderen Anbietern aus?

Die TIAB Technologies GmbH setzt auf langjährige Erfahrungswerte und eine sorgfältige Auswahl der Hersteller. Diese besitzen meist über 25 Jahre Erfahrung in der Fertigung der Produkte. Zudem zeichnet man sich im Vergleich zu anderen Anbietern durch eine hohe Qualität in der Materialauswahl und der Verarbeitung, in der Selektion von ausgewählten und hochwertigen Einbauteilen sowie nicht zuletzt durch eine hohe Zuverlässigkeit aus. Das Unternehmen hat sich bei Pools gezielt auf Polypropylen-Fertigbecken spezialisiert, da nur diese den hohen Premiumansprüchen genügen und letztlich eine Nutzungsdauer von bis zu 50 Jahren garantieren. Das kann kein Folien- oder GFK-Becken nur annähernd bieten.

Neben einer sehr hohen UV- und Witterungsbeständigkeit ist das hochwertige Material besonders temperaturbeständig (je nach Hersteller im Temperaturbereich zwischen -40°C bis +70°C). Es ist im Vergleich zu anderen Beckenmaterialien physiologisch unbedenklich, also gesundheitlich komplett ungefährlich. Die Materialbelastbarkeit liegt außerdem weit über GFK- oder Folienbecken und das hochwertige Polypropylen verhindert jegliche Osmose-Bildung (physikalische Blasenbildung) und ist dank der glatten Oberfläche deutlich weniger schmutzanfällig im Vergleich zu anderen Materialien. Somit stellt es das perfekte Material für den Poolbau dar.

Expansion für den Geschäftsbereich premiumpool24

Aufgrund der wachsenden Nachfrage außerhalb der Region arbeitet man bereits seit 2018 verstärkt mit erfahrenen und spezialisierten Projekt-Partnern in ganz Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Durch die Zunahme dieser überregionalen Anfragen, die auch auf Bauträger und Architekturbüros zurückzuführen ist, kam die Entscheidung, den Geschäftsbereich langfristig in eine eigene Gesellschaft auszugliedern. Der gesamte Geschäftsbereich Pools und Wellness wurde deshalb im Laufe des Jahres zu 100 Prozent in die TIAB Technologies GmbH überführt. Hierzu führt Dipl. Kfm. Fabio Fiorda die operative Leitung der Bereiche Vertrieb & Marketing und Einkauf wie bisher weiter.

Mit den aktuellen Mitarbeitern ist man bereits gut aufgestellt, aber gleichzeitig weiter auf der Suche nach neuen engagierten Kollegen, um für das zukünftige Wachstum gewappnet zu sein. Gesucht werden speziell Mitarbeiter in den Bereichen Vertriebsinnen- und Außendienst, um die kaufmännische Angebotskalkulation und Auftragsabwicklung sowie Beratung beim Kunden vor Ort zu übernehmen.

Regionale Zusammenarbeit mit DS Gartengestaltung wird fortgeführt

Die langjährige Zusammenarbeit mit DS Gartengestaltung im Bereich Poolbau wird natürlich wie bisher regional fortgeführt. Nicht zuletzt auch aufgrund der familiären Verbundenheit zwischen Dijana Serdarusic, Eigentümerin von DS Gartengestaltung, und Dipl.-Inf. (FH) Daniel Hrga von der TIAB Technologies GmbH.

Alle Dienstleistungen werden regional weiter direkt durch DS Gartengestaltung angeboten. Die Integration des Geschäftsbereichs in die TIAB Technologies GmbH war aufgrund des anhaltenden schnellen Wachstums der nächste logische Schritt. Dadurch ist 100 Prozent Fokus auf die Kundenbedürfnisse mit der individuellen Beratung und Projekt-Planung sichergestellt. Alle Geschäftsprozesse wurden entsprechend hierfür ausgerichtet und speziell optimiert, um den Kunden den bestmöglichen Service bieten zu können.

Ein exklusives und qualitativ hochwertiges Produktportfolio bietet Individualität

Die exklusiven Fertigschwimmbecken und Poolüberdachungen bzw. -abdeckungen werden genau nach Kundenvorgaben individuell geplant, konfiguriert und anschließend im Werk gefertigt. Somit ist jedes Becken und jede Pool-Überdachung auch ein Unikat. Die hauseigene Logistik übernimmt anschließend den Transport zum Kunden, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren. Ergänzt werden die exklusiven Schwimmbecken von ausgewählter und innovativer Technik. Die ab Werk vormontierten Plug&Play-Technikpakete erlauben gemeinsam mit den Fertigbecken eine hohe Flexibilität für den Kunden. So können Kunden selbst einen Projektpartner vor Ort wählen (i. d. R. handelt es sich dabei meist um einen erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer), die Installation bzw. Verrohrung zwischen Becken und Technik vor Ort separat beauftragen oder auf unsere Serviceleistungen wie Montage/Verrohrung und Inbetriebnahme durch einen unserer Projektpartner zurückgreifen. Die Technik-Pakete sind alle mit hochwertigen und modernen Technik-Komponenten ausgestattet. Die Komponenten sind aufgrund der langjährigen Erfahrungswerte perfekt aufeinander abgestimmt und sparen nicht nur viel Geld bei der Montage, sondern erlauben eine deutlich schnellere Inbetriebnahme und Nutzung des Pools.

Je nach Budget bieten wir verschiedene Hersteller und Pool-Komplett-Sets an. Auf Wunsch erhält der Kunde den höchsten technischen Automatisierungsgrad und kann somit seinen Pool ganz einfach genießen. Hochwertige und ästhetisch schöne Überdachungen oder alternativ zum Beispiel Polykarbonat-Lamellen als Aufrollvorrichtungslösung bieten zudem den perfekten Schutz der Schwimmbecken. Darüber hinaus bieten wir auch das passende Zubehör sowie Whirlpools und Swim Spas an. Unsere Kunden schätzen insbesondere die Beratungskompetenz, die wir während der Planungsphase bieten, die hohe Qualität und Langlebigkeit unserer angebotenen Produkte, sowie auch die Individualisierungsmöglichkeiten, die wir mit unseren Herstellern anbieten.

Die Geschäftsführung und das premiumpool24-Team freuen sich auch auf Ihre Anfrage.