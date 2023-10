Starkes Branding made in Augsburg

Vermarktung

Foto: Barbara Gandenheimer

Ob im B2B- oder B2C-Bereich, in den sozialen Medien oder offline in Zeitung und Magazinen, egal ob Marke oder Produkt: Die passende Gestaltung des Außenauftritts ist ein wichtiger Baustein für nachhaltigen Erfolg. Die Designagentur Heart Advertising mit Sitz in der Maximilianstraße in Augsburg schafft mit einer individuellen Beratung und strategischer Planung die Basis für ein gelungenes Branding. Mit mehr als fünfzehn Jahren Erfahrung wissen Inhaberin Karin Mausz und ihr Team, worauf es ankommt, um Kunden authentisch und überzeugend zu platzieren. So entwickelt Heart Advertising aktuell als Exklusiv-Agentur ein neues Corporate Design für die Toni Kroos Stiftung. Im nächsten Schritt launchen die Augsburger Marketingexperten eine neue Homepage und gestalten u.a. auch Newsletter, Geschäftspapiere und Anzeigen für die Stiftung des Weltfußballers.

Full-Service-Agentur für durchdachte Kampagnen

Damit kein Wunsch offen bleibt und alle Elemente optimal aufeinander abgestimmt sind, kommen alle Leistungen aus einer Hand – effektiv und durchdacht, von der Konzeption bis zur Umsetzung. Ohne den roten Faden aus den Augen zu verlieren, erfüllt das Team aus Mediengestaltern, Grafikern, Entwicklern, Social-Media-Managern, Textern und Fotografen alle Anforderungen, um Marketingmaßnahmen von A-Z zu realisieren. Im engen Austausch mit den Kunden werden so genau die Kommunikationskanäle gefunden, welche für das jeweilige Unternehmen und dessen Zielgruppe am besten passen. So erhalten die Kunden eine maßgeschneiderte Lösung für ihre Marketinganforderungen, die mit viel Erfahrung und Kreativität umgesetzt wird. Wie zum Beispiel für das Sanitätshaus Drescher+Lung: Hier ist Heart Advertising als Exklusiv-Agentur seit mehr als drei Jahren, neben klassischen Werbe- und Marketingmaterialien auch für das Branding der Ladengeschäfte und Verwaltungsräume verantwortlich. Und realisiert in enger Zusammenarbeit mit der Augsburger Manufaktur, nach und nach, in allen Filialen ein CI-konformes Erscheinungsbild mit hohem Wiedererkennungswert.

Ob Newcomer oder Traditionsunternehmen: Es spielt keine Rolle, in welcher Phase sich ein Unternehmen befindet. Heart Advertising entwickelt Corporate Designs, um eine neue Marke zu etablieren, und entwickelt gleichermaßen Roadmaps für bereits lange am Markt bestehende Namen. Dabei kann die Agentur auf ein großes Portfolio zufriedener Kunden aus verschiedensten Branchen zurückblicken.

Mehrfach ausgezeichnet für digitale Auftritte

Leistungsstark im Webdesign: Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde die Agentur mit dem German Web Award ausgezeichnet. Der Preis wird jährlich an die besten Web- und Onlineagenturen aus ganz Deutschland verliehen. „Die sympathische Werbeagentur entwickelt die Markenauftritte ihrer Kunden mit Engagement und Leidenschaft, besonders hervorzuheben ist die hohe Anzahl an positiven Kundenstimmen und die konstant hohe Kundenzufriedenheit“, so die Begründung der Jury in diesem Jahr. In der Gesamtbewertung erhielt die Agentur 8,50 von insgesamt 10 möglichen Punkten. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Bewertung für den Award 2023 liegt derzeit bei 5,90 Punkten. Für den Award wurden drei Referenzen bewertet, Heart Advertising musste sich in einem ausführlichen Telefoninterview präsentieren und darüber hinaus vierzig Leitfragen beantworten. Bewertet wurden die drei Hauptkriterien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit. Darüber hinaus flossen das Kundenportfolio, das Serviceangebot und sichtbare Alleinstellungsmerkmale in die Gesamtbewertung ein. Die Ehrung als offizieller Preisträger ist für das Team ein besonderer Schritt, da die Agentur damit erneut zur Spitzengruppe gehört.

Eine besondere Rolle in der Region Augsburg spielt auch Inhaberin Karin Mausz. Sie bringt mit ihrer Marketingagentur nicht nur Existenzgründer und Unternehmen voran, sondern die gesamte bayerisch-schwäbische Wirtschaft: Bei der letzten Wahl der IHK erhielt sie insgesamt 188 Stimmen und ist damit für die nächsten fünf Jahre Mitglied der IHK-Regionalversammlung.

Mehr über erfolgreiche Projekte, Leistungen und das Heart Advertising Team erfahren Sie unter www.heart-advertising.de. Reinklicken!